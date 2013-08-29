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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Fidelio SoundHubDomáce kino 2.1

HTS9241/12

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Všetky zvukové detaily vo fascinujúcej kvalite

Objavte technológiu Crystal Clear Sound vďaka novému systému domáceho kina SoundHub HTS9241. Titánové výškové reproduktory poskytujú úžasnú čistotu každého zvukového detailu. Začnite počúvať svoje obľúbené filmy aj hudbu v takej kvalite zvuku, akú si skutočne zaslúžia.

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Posadnutí zvukom

Všetky zvukové detaily vo fascinujúcej kvalite

  • 3D Blu-ray

  • Titánové výškové reproduktory

Titánové výškové reproduktory prinášajú neskreslený zvuk vo vynikajúcej čistote

Titánové výškové reproduktory prinášajú neskreslený zvuk vo vynikajúcej čistote

Paralelne vyvinuté výškové reproduktory, vyrobené z titánu, sú veľmi pevné a ľahké, takže zabezpečia neskreslený zvuk. Ich neuveriteľná odolnosť voči skresleniu a rezonancii v celom počuteľnom frekvenčnom rozsahu zaručí vynikajúcu čistotu všetkých zvukových detailov.

Špičkové zosilňovače triedy D zachovajú každý zvukový detail

Špičkové zosilňovače triedy D zachovajú každý zvukový detail

Patentované špičkové zosilňovače triedy D od spoločnosti Philips sú navrhnuté tak, aby zachovali pôvodný zvuk zdroja a poskytli väčšiu presnosť zvukových signálov, čím umožňujú akustickým detailom v hudbe a vo filmoch vyniknúť tak, ako si to interpret alebo režisér želal.

Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D

Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D

Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

29/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosto.

Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Toto domáce kino možno skombinovať so všetkými ostatnými televízormi Philips.

  2. Informácie, či je služba video na požiadanie dostupná vo Vašej krajine, nájdete na lokalite www.philips.com/blu-ray.