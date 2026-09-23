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LR03P1F/00
Napája všetky energeticky náročné zariadenia
Vaše súčasné elektronické výrobky, ako napríklad elektronické hračky a prenosné zvukové zariadenia, vyžadujú väčšie množstvo energie ako kedykoľvek predtým. Používajte ich ešte dlhšie s alkalickými batériami Power Alkaline značky Philips.
AAA
Alkalický kov
Tieto batérie Philips zaručene neobsahujú žiadne škodlivé ťažké kovy, ako napríklad kadmium, ortuť a olovo.
Každá batéria stráca energiu, keď nie je používaná. Garantujeme, že batéria obsahuje minimálne 80% jej základnej energie do dátumu spotreby.
Spoločnosť Philips ponúka kompletné portfólio, ktoré sa skladá z najbežnejšie používaných batérií (AA, AAA, C, D, 9 V) v rôznych variáciách balení, aby vyhovovali vašim potrebám.
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