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Tento produkt už nie je dostupný

Power AlkalineBatéria

LR03P1F/00

Napája všetky energeticky náročné zariadenia

Vaše súčasné elektronické výrobky, ako napríklad elektronické hračky a prenosné zvukové zariadenia, vyžadujú väčšie množstvo energie ako kedykoľvek predtým. Používajte ich ešte dlhšie s alkalickými batériami Power Alkaline značky Philips.

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Napája všetky energeticky náročné zariadenia

  • AAA

  • Alkalický kov

Alkalické batérie Philips obsahujú 0% kadmia, ortuti a olova

Tieto batérie Philips zaručene neobsahujú žiadne škodlivé ťažké kovy, ako napríklad kadmium, ortuť a olovo.

Batéria si udrží kapacitu až do 10 rokov

Každá batéria stráca energiu, keď nie je používaná. Garantujeme, že batéria obsahuje minimálne 80% jej základnej energie do dátumu spotreby.

Kompletná škála batérií pre všetky druhy použitia

Spoločnosť Philips ponúka kompletné portfólio, ktoré sa skladá z najbežnejšie používaných batérií (AA, AAA, C, D, 9 V) v rôznych variáciách balení, aby vyhovovali vašim potrebám.

Technické špecifikácie

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