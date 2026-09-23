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Tento produkt už nie je dostupný

Mikro DVD kino

MCD179/58

Premeňte akúkoľvek miestnosť na kino

Mikro DVD kino MCD179 predstavuje všetko, čo potrebujete pre zážitok z kina rovno doma. So systémom reproduktorov 2.1 a zvukom Dolby Digital pre pohlcujúci zvuk a navyše s funkciou Progressive Scan pre optimalizované obrázky si vychutnáte skutočný audio-vizuálny pôžitok!

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s reproduktormi 2.1

Premeňte akúkoľvek miestnosť na kino

  • 2,1

  • Prehrávanie DivX

  • komponentný dizajn

Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.

Funkcie časovača vypnutia a zapnutia

Funkcie časovača vypnutia a zapnutia

Množstvo budíkov ponúka široký výber spôsobov budenia. Tento rádiobudík Philips vás zobudí rádiom alebo klasickým bzučiakom. Časovač vypnutia umožňuje naprogramovať požadovanú dĺžku prehrávania hudby tak, aby zodpovedala vášmu bežnému času potrebnému na zaspávanie. Bez ohľadu na vaše nároky na rádiobudík – či už je to ranný bzučiak so stabilným tónom alebo počúvanie obľúbenej hudby pri zaspávaní, tento rádiobudík vám splní všetky želania.

Elegantné drevom obložené reproduktory

Technické špecifikácie

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