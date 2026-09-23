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MCD179/58
Premeňte akúkoľvek miestnosť na kino
Mikro DVD kino MCD179 predstavuje všetko, čo potrebujete pre zážitok z kina rovno doma. So systémom reproduktorov 2.1 a zvukom Dolby Digital pre pohlcujúci zvuk a navyše s funkciou Progressive Scan pre optimalizované obrázky si vychutnáte skutočný audio-vizuálny pôžitok!
2,1
Prehrávanie DivX
komponentný dizajn
Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.
Množstvo budíkov ponúka široký výber spôsobov budenia. Tento rádiobudík Philips vás zobudí rádiom alebo klasickým bzučiakom. Časovač vypnutia umožňuje naprogramovať požadovanú dĺžku prehrávania hudby tak, aby zodpovedala vášmu bežnému času potrebnému na zaspávanie. Bez ohľadu na vaše nároky na rádiobudík – či už je to ranný bzučiak so stabilným tónom alebo počúvanie obľúbenej hudby pri zaspávaní, tento rádiobudík vám splní všetky želania.
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