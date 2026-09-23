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MCM1150/12
Bohatý a výkonný zvuk
Počúvajte svoje obľúbené skladby z prenosného zariadenia cez rozhranie USB Direct a zvukový vstup. Tento zvukový mikrosystém značky Philips prehráva aj disky MP3-CD a CD-R/RW a vďaka reproduktorom Bass Reflex ponúkne mohutné, výrazné basy.
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 20 W
MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.
Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.
Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Príjemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.
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