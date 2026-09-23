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MCM700/12
Posadnutí zvukom
S týmto štýlovým a kompaktným mikro Hi-Fi systémom MCM700 s funkciou prehrávania cez USB Direct uspokojíte vaše zvukové potreby. Nechajte sa očariť centrálnou jednotkou so zrkadlovou úpravou a pritom sa zabávajte so zvukom vysokej kvality vychádzajúcim z elegantných reproduktorov s drevenou povrchovou úpravou.
MP3/WMA-CD
USB
Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.
Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.
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