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Tento produkt už nie je dostupný

Mikro HiFi systém

MCM700/12

Posadnutí zvukom

S týmto štýlovým a kompaktným mikro Hi-Fi systémom MCM700 s funkciou prehrávania cez USB Direct uspokojíte vaše zvukové potreby. Nechajte sa očariť centrálnou jednotkou so zrkadlovou úpravou a pritom sa zabávajte so zvukom vysokej kvality vychádzajúcim z elegantných reproduktorov s drevenou povrchovou úpravou.

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Relaxujte so skvelou hudbou

Posadnutí zvukom

  • MP3/WMA-CD

  • USB

Elegantné drevom obložené reproduktory

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Technické špecifikácie

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