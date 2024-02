Bluetooth® alebo extrahovanie hudby z platní, diskov CD a vysielania FM na zariadenie USB

Vďaka tejto šikovnej funkcii môžete jednoducho počúvať váš celý hudobný obsah na svojom Hi-Fi systéme priamo zo svojho prenosného MP3 prehrávača. Stačí jednoducho počúvať obľúbenú hudbu cez pripojenie Bluetooth® alebo extrahovať želaný hudobný obsah z platní, diskov CD, rozhlasových programov alebo zvukového vstupu z vášho systému priamo do USB zariadenia. Uchovajte svoje obľúbené platne a preveďte ich obsah do formátu MP3 – a to bez použitia počítača. Môžete tiež vopred nastaviť časovač nahrávania svojej obľúbenej rozhlasovej relácie a systém automaticky nahrá reláciu do vášho USB zariadenia.