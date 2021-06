Basové reproduktory a technológia wOOx pre hutné a mimoriadne hlboké basy

Napriek veľmi kompaktnému akustickému objemu sú basové tóny silné a prekvapujúco hlboké, vďaka čomu si môžete naplno vychutnať všetky hudobné štýly. Tento efekt je dosiahnutý kombináciou dvoch vysoko výkonných basových reproduktorov a jedného pasívneho žiariča s veľkou plochou pre každý kanál – to všetko v mimoriadne tuhom kryte, vďaka ktorému nedochádza ku stratám basovej energie. Vďaka veľkej pohyblivej mase pasívneho žiariča možno systém vyladiť na veľmi nízku frekvenciu 80 Hz a súčasne zabrániť vzduchovým turbulenciám, ku ktorým by inak pri portovom dizajne dochádzalo. Ponorte sa do rytmu hudby a vychutnajte si dokonalý beat.