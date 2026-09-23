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  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food

Kŕmidlá pre domáce zvieratáSéria Smart Feeder 3000

PAW3300/02

Rozmaznávajte ich, vždy

Séria Smart Feeder 3000 poskytuje čerstvé jedlo pri každom súste, navrhnutá s technológiou proti upchatiu, aby váš domáci miláčik nikdy nevynechal jedlo. Naplánujte jedlá pre vášho domáceho miláčika pomocou našej používateľsky prívetivej aplikácie.

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Nepretržitá starostlivosť na dosah ruky, kdekoľvek a kedykoľvek.

Rozmaznávajte ich, vždy

  • Naplánujte až 20 jedál jednoducho cez našu aplikáciu: Naplánujte a naprogramujte presné porcie vopred

  • Vedené porcie pre zdravý režim: Mačky prirodzene uprednostňujú jedenie malých, častých porcií

  • Nikdy nevynechajte jedlo: s našou technológiou proti upchatiu pre suché jedlo 2 – 12 mm a nádobou na jedlo 4,5 l

  • Záložná batéria: Keď vypadne prúd, postará sa o ďalší plán kŕmenia vášho domáceho miláčika

  • Udržujte optimálnu úroveň hygieny: s ľahko čistiteľnými časťami a nerezovou mištičkou vhodnou do umývačky riadu.

Naplánujte si až 20 kŕmení jednoducho cez našu aplikáciu

Naplánujte si až 20 kŕmení jednoducho cez našu aplikáciu

Naplánujte si presné porcie v aplikácii, aby vaša mačka jedla načas, zatiaľ čo si vy pospíte alebo odídete von.

Vedené porcie pre zdravý režim

Vedené porcie pre zdravý režim

Mačky prirodzene uprednostňujú malé, časté jedlá. Poskytujte presné, naplánované porcie počas celého dňa. Každý deň.

Pokojné rána pre všetkých

Pokojné rána pre všetkých

Začnite svoj deň pokojne s automatickým kŕmením. Žiadne ranné žobranie ani budenie.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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