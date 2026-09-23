PAW3300/02
Rozmaznávajte ich, vždy
Séria Smart Feeder 3000 poskytuje čerstvé jedlo pri každom súste, navrhnutá s technológiou proti upchatiu, aby váš domáci miláčik nikdy nevynechal jedlo. Naplánujte jedlá pre vášho domáceho miláčika pomocou našej používateľsky prívetivej aplikácie.
Naplánujte až 20 jedál jednoducho cez našu aplikáciu: Naplánujte a naprogramujte presné porcie vopred
Vedené porcie pre zdravý režim: Mačky prirodzene uprednostňujú jedenie malých, častých porcií
Nikdy nevynechajte jedlo: s našou technológiou proti upchatiu pre suché jedlo 2 – 12 mm a nádobou na jedlo 4,5 l
Záložná batéria: Keď vypadne prúd, postará sa o ďalší plán kŕmenia vášho domáceho miláčika
Udržujte optimálnu úroveň hygieny: s ľahko čistiteľnými časťami a nerezovou mištičkou vhodnou do umývačky riadu.
Naplánujte si presné porcie v aplikácii, aby vaša mačka jedla načas, zatiaľ čo si vy pospíte alebo odídete von.
Mačky prirodzene uprednostňujú malé, časté jedlá. Poskytujte presné, naplánované porcie počas celého dňa. Každý deň.
Začnite svoj deň pokojne s automatickým kŕmením. Žiadne ranné žobranie ani budenie.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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