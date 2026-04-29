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Holiace strojčeky na tvár
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Shaver series 3000 Elektrický strojček na suché holenie
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
PT730/16
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Návod na použitie
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Môžem vymeniť batériu holiaceho strojčeka Philips?
Môžem nabíjať holiaci strojček Philips po každom holení?
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