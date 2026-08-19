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Shaver series 5000 PowerTouch Elektrický strojček na suché holenie

Tento produkt už nie je dostupný

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Shaver series 5000 PowerTouchElektrický strojček na suché holenie

PT920/21

Shaver series 5000 PowerTouch Elektrický strojček na suché holenie

Tento produkt už nie je dostupný

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    Ako čistiť holiaci strojček Philips Shaver S5000 – S7000 | Jednoduchý podrobný sprievodca

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Návody a dokumentácia

Návod na použitie

  • PDF súbor, 3.2 MB
  • 14 April 2022

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