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Holiace strojčeky na tvár
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Shaver series 9000 SensoTouch strojček na holenie namokro aj nasucho
Tento produkt už nie je dostupný
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RQ1280/17
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Návod na použitie
Stručná používateľská príručka
Všetko (4)
Môžem vymeniť batériu holiaceho strojčeka Philips?
Môžem nabíjať holiaci strojček Philips po každom holení?
Akú penu alebo gél môžem používať s holiacim strojčekom Philips?
Ako dosiahnem najlepšie výsledky s holiacim strojčekom Philips?
ShaverNadstavec na presné zastrihávanie
Shaver series 9000Ochranný kryt
ShaversČistiaca kefka
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