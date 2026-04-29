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Holiace strojčeky na tvár
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Shaver series 5000 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Tento produkt už nie je dostupný
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S5587/30
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Môžem vymeniť batériu holiaceho strojčeka Philips?
Akú penu alebo gél môžem používať s holiacim strojčekom Philips?
Môžem nabíjať holiaci strojček Philips po každom holení?
Ako odstránim holiace hlavy z holiaceho strojčeka Philips?
Ktoré holiace strojčeky Philips sú kompatibilné s kazetou Quick Clean Pod?
ShaverNastaviteľný hrebeňový nadstavec na bradu, 1 – 5 mm
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