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Shaver series 5000 S8850/96 Wet & Dry electric shaver

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Shaver series 5000 S8850/96 Wet & Dry electric shaver

S8055/03

Shaver series 5000 S8850/96 Wet & Dry electric shaver

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Návod na použitie - English (US)

  • PDF súbor, 3.4 MB
  • 6 August 2026

Vyhlásenie o zhode v EÚ

  • PDF súbor, 641.3 kB
  • 17 December 2024

Najčastejšie otázky