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SBM100WHI/00
Váš univerzálny prenosný reproduktor
Doprajte si skvelú hudbu z univerzálneho prenosného reproduktora značky Philips. Prehrávajte svoje obľúbené skladby z karty MicroSD či konektora aux-in. Tento reproduktor s technológiou wOOx™ je neuveriteľne kompaktný, vybavený nabíjateľnou batériou a ponúkame ho vo viacerých farbách.
Biela
Jednoducho preneste na pamäťovú kartu požadovaný obsah, vložte ju do prehrávača a už sa nikdy nemusíte strachovať o nedostatok zábavy.
Pripojte vlastné slúchadlá k tomuto zariadeniu Philips a doprajte si osobnejší poslucháčsky zážitok, kedykoľvek sa vám zažiada. Po pripojení slúchadiel k zariadeniu si môžete vychutnávať obľúbenú hudbu so skvelým zvukom bez toho, aby ste rušili ostatných.
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