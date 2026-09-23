VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

Prenosný reproduktor

SBM130ORG/00

Váš univerzálny prenosný reproduktor

Doprajte si skvelú hudbu z univerzálneho prenosného reproduktora značky Philips. Prehrávajte svoje obľúbené skladby z karty MicroSD alebo konektora USB či Aux-in. Tento reproduktor s technológiou wOOx™ je neuveriteľne kompaktný, vybavený nabíjateľnou batériou a ponúkame ho vo viacerých farbách.

Zobraziť všetky výhody

Váš univerzálny prenosný reproduktor

  • Oranžová

  • USB

Jednoduché prehrávanie zo zariadenia USB/karty MicroSD

Jednoducho preneste na zariadenie USB alebo kartu MicroSD požadovaný obsah, pripojte ju do prehrávača a už sa nikdy nemusíte strachovať o nedostatok zábavy.

Vstavaná nabíjateľná batéria

Kompaktný a mobilný

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky