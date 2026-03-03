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Všetky rady

  • Padne ako uliata do malých úst a rúčok
  • Padne ako uliata do malých úst a rúčok
  • Padne ako uliata do malých úst a rúčok
  • Padne ako uliata do malých úst a rúčok
  • Padne ako uliata do malých úst a rúčok
  • Padne ako uliata do malých úst a rúčok

Tento produkt už nie je dostupný

AventRad hryzačiek v tvare zvieratiek

SCF894/01

Padne ako uliata do malých úst a rúčok
Rad hryzačiek Avent SCF894/01 v tvare zvieratiek bez obsahu BPA masíruje zapálené ďasná dieťaťa v rôznych fázach prerezávania zúbkov. Farebný a hravý dizajn padne ako uliaty do rúčok aj úst vášho dieťaťa a pomôže utíšiť bolesť pri prerezávaní zúbkov.
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Hryzačka, ktorá pomáha zmierniť bolesť pri prerezávaní zúbkov

Padne ako uliata do malých úst a rúčok

  • Stupeň 3

  • Hryzačka pre zadné zúbky

Jednoduché čistenie teplou vodou

Jednoduché čistenie teplou vodou

Táto hryzačka so zaoblenými okrajmi ergonomicky sadne do rúk vášho bábätka. Vďaka tomu sa tiež jednoducho čistí a nikde sa tak ľahko nezasekne. Jednoducho ju opláchnite teplou vodou a hneď je znova pripravená na použitie!

Rôzne textúry chladia a masírujú ďasná pri vyrastaní zadných zúbkov

Rôzne textúry chladia a masírujú ďasná pri vyrastaní zadných zúbkov

Túto hryzačku naplnenú gélom môžete schladiť v chladničke a chladivý tlak pomôže vášmu bábätku zmierniť bolesti pri prerezávaní zúbkov. Rôzne textúry poskytujú rôzne úrovne tlaku, z ktorých si vaše bábätko vyberie tú najpríjemnejšiu.

Hryzačky Philips Avent neobsahujú žiadne BPA ani ftaláty

Hryzačky Philips Avent neobsahujú žiadne BPA ani ftaláty

Bez obsahu BPA – súlad so smernicou 2011/8/EÚ.

Technické špecifikácie

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