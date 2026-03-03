Tento produkt už nie je dostupný
SCF894/01
Stupeň 3
Hryzačka pre zadné zúbky
Táto hryzačka so zaoblenými okrajmi ergonomicky sadne do rúk vášho bábätka. Vďaka tomu sa tiež jednoducho čistí a nikde sa tak ľahko nezasekne. Jednoducho ju opláchnite teplou vodou a hneď je znova pripravená na použitie!
Túto hryzačku naplnenú gélom môžete schladiť v chladničke a chladivý tlak pomôže vášmu bábätku zmierniť bolesti pri prerezávaní zúbkov. Rôzne textúry poskytujú rôzne úrovne tlaku, z ktorých si vaše bábätko vyberie tú najpríjemnejšiu.
Bez obsahu BPA – súlad so smernicou 2011/8/EÚ.
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