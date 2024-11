Systém potláčajúci koliku s preukázaným účinkom*

Vďaka nášmu ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch nedostáva do bruška dieťaťa, čím sa zmierňuje kolika a nepohodlie.* Počas kŕmenia dieťatka sa vetrací otvor v cumlíku ohýba a vpúšťa do fľaše vzduch. Vďaka tomu sa nevytvára podtlak a vzduch preniká do zadnej časti fľaše. Vzduch sa teda nedostáva do bruška dieťaťa, takže dochádza k zmierneniu koliky a nepohodlia.