Tento produkt už nie je dostupný
SHE3205BK/00
Bohaté basy, čistý zvuk
Slúchadlá SHE3205 boli navrhnuté tak, aby dokonale sedeli a pohodlne sa nosili. Majú 14,2 mm budiče a basový otvor pre bohaté basy a čistý zvuk. Vďaka diaľkovému ovládaniu a mikrofónu umožňujú pohodlné telefonovanie bez použitia rúk. Na výber sú v 6 žiarivých farbách, takže ich môžete zladiť so svojimi hodinkami Apple.
14,2 mm budiče/otvorená zadná strana
Slúchadlo do ucha
Kvalitné 14,2 mm budiče reproduktorov s neodýmiovými magnetmi prinášajú bohaté basy a čistý zvuk.
Vstavaný mikrofón umožňuje jednoduché prepínanie medzi počúvaním hudby a prijímaním hovorov, takže môžete byť vždy bez problémov v spojení a nezmeškať nič dôležité.
Dizajn vychádza z tvaru ucha, takže zvyšuje pohodlnosť nosenia a dokonale dosadne do každého ucha.
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
MaciekMM
30/09/2018
Polska
Spełniają swoje zadanie.
14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3205BL Słuchawki douszne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3205BL Słuchawki douszne
Jacki
31/12/2017
Polska
Idealnie
Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3205BK Słuchawki douszne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3205BK Słuchawki douszne
Prabc
14/05/2017
Polska
Polecam
Rewelacyjna jakość dźwięku oraz wykonania. Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3205BK Słuchawki douszne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3205BK Słuchawki douszne