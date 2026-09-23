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SHE5205WT/00
Výkonný zvuk
SHE5205 sú robustné slúchadlá do ucha s pogumovanou zadnou stranou na ich ochranu. Budiče reproduktora vytvárajú explóziu hlbokých basov, vďaka ktorým znejú rovnako mohutne, ako pôsobia na pohľad. Vynikajúca izolácia hluku, mikrofón a ovládanie na odolnom kábli.
8,6 mm budiče/polouzavretá zadná časť
Do uší
Uvoľňovač napätia kábla z pružinovej ocele a pogumovaná zadná časť puzdra poskytujú dodatočnú ochranu, aby slúchadlá odolali aj tomu najnáročnejšiemu používaniu.
Zosilnený kábel s priemerom 2,5 mm a robustné puzdro slúchadiel vytvárajú skvelý zvuk a hlboké basy.
Vstavaný mikrofón umožňuje jednoduché prepínanie medzi počúvaním hudby a prijímaním hovorov, takže môžete byť vždy bez problémov v spojení a nezmeškať nič dôležité.
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