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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá do uší s mikrofónom

SHE8105BK/00

Dostupné v

Strieborná
Strieborná
Čierna
Čierna

Hlboké a čisté basy – a to vždy

Slúchadlá do uší Philips SHE8105 sa môžu popýšiť vysokokvalitnými budičmi na dosiahnutie skutočne hlbokých basov a robustným hliníkovým plášťom pre čistotu zvuku. Oválne zvukové trubice zaručujú ergonomické pohodlie a diaľkové ovládanie v kábli umožňuje jednoduché prepínanie medzi hudbou a hovormi.

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s pevným kovovým puzdrom

Hlboké a čisté basy – a to vždy

  • 8,6 mm budiče/polouzavretá zadná časť

  • Do uší

Silikónové čiapočky sú dodávané v troch veľkostiach, aby si každý našiel svoju

Silikónové čiapočky sú dodávané v troch veľkostiach, aby si každý našiel svoju

Slúchadlá do ucha sa dodávajú s 3 voliteľnými čiapočkami - od malej po veľkú - tak je daná možnosť výberu tej, ktorá sedí najlepšie.

Novoskonštruované 8,6 mm budiče na adekvátne hlboké basy

Novoskonštruované 8,6 mm budiče na adekvátne hlboké basy

Diaľkový ovládač na kábli s mikrofónom na prepínanie medzi hudbou a hovormi

Diaľkový ovládač na kábli s mikrofónom na prepínanie medzi hudbou a hovormi

Vstavaný mikrofón umožňuje jednoduché prepínanie medzi počúvaním hudby a prijímaním hovorov, takže budete vždy dostupní.

Technické špecifikácie

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