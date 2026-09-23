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SHE8105BK/00
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Hlboké a čisté basy – a to vždy
Slúchadlá do uší Philips SHE8105 sa môžu popýšiť vysokokvalitnými budičmi na dosiahnutie skutočne hlbokých basov a robustným hliníkovým plášťom pre čistotu zvuku. Oválne zvukové trubice zaručujú ergonomické pohodlie a diaľkové ovládanie v kábli umožňuje jednoduché prepínanie medzi hudbou a hovormi.
8,6 mm budiče/polouzavretá zadná časť
Do uší
Slúchadlá do ucha sa dodávajú s 3 voliteľnými čiapočkami - od malej po veľkú - tak je daná možnosť výberu tej, ktorá sedí najlepšie.
Vstavaný mikrofón umožňuje jednoduché prepínanie medzi počúvaním hudby a prijímaním hovorov, takže budete vždy dostupní.
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