Extra basy

Slúchadlá do uší pre vynikajúci zvuk. Extrémne malé a kvalitné reproduktory a výber troch veľkostí krytov do uší prenesie zvuk bližšie k uchu a zároveň poskytne dokonalú priľnavosť, ktorá blokuje vonkajší hluk. Výber veľkosti krytov do uší súčasne zaistí komfortnú priľnavosť. Zobraziť všetky výhody