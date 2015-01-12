Tento produkt už nie je dostupný
SHL3000BL/00
Výkonný zvuk
Slúchadlá Philips SHL3000 vám ponúkajú výkonný zvuk a silné basy. Vďaka konštrukcii s otočnými náušníkmi s mäkkými vankúšikmi bude váš poslucháčsky zážitok na cestách vždy dokonalý.
DJ-ská funkcia odposluchu
Modré
Zatvorený akustický typ týchto slúchadiel Philips poskytne výbornú zvukovú izoláciu.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Johnny3Tears
12/01/2015
Česká republika
Excelentní!
Se sluchátky jsem velice spokojen. Dokonale sedí na hlavu, zvuk má skvělou kvalitu a podporuje ve vysokých mírách bassy. Doporučuji!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3000BL Headband headphones
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3000BL Headband headphones