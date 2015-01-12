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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá s hlavovým oblúkom

SHL3000BL/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Výkonný zvuk

Slúchadlá Philips SHL3000 vám ponúkajú výkonný zvuk a silné basy. Vďaka konštrukcii s otočnými náušníkmi s mäkkými vankúšikmi bude váš poslucháčsky zážitok na cestách vždy dokonalý.

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Slúchadlá s DJ monitorovacím štýlom

Výkonný zvuk

  • DJ-ská funkcia odposluchu

  • Modré

Akusticky uzatvorený dizajn poskytuje dobrú izoláciu hluku

Zatvorený akustický typ týchto slúchadiel Philips poskytne výbornú zvukovú izoláciu.

Nastaviteľné náušníky a hlavový oblúk pre dokonalé prispôsobenie tvaru hlavy

Nastaviteľné náušníky a hlavový oblúk pre dokonalé prispôsobenie tvaru hlavy

Mäkké vankúšiky na uši na dlhé počúvanie v maximálnom pohodlí

Mäkké vankúšiky na uši na dlhé počúvanie v maximálnom pohodlí

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

12/01/2015

Česká republika

Česká republika

Excelentní!

Se sluchátky jsem velice spokojen. Dokonale sedí na hlavu, zvuk má skvělou kvalitu a podporuje ve vysokých mírách bassy. Doporučuji!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3000BL Headband headphones

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3000BL Headband headphones

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