VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia balenia
  • Primárny obrázok
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia balenia
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá s potlačením hluku

SHL3850NC/00

Viac zvuku, menej hluku

Ponorte sa do svojej hudby vďaka inovatívnej technológii aktívneho potláčania hluku ActiveShield™. Vankúšiky slúchadiel znižujú tlak na ucho a zaručujú tak dlhodobé pohodlie pri nosení a kompaktný dizajn sklopných slúchadiel je ideálny na prenášanie a jednoduché skladovanie.

Zobraziť všetky výhody

výkonné basy

Viac zvuku, menej hluku

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Kompaktné skladanie

Technológia ActiveShield™ na potláčanie hluku znižuje hluk až o 97 %

Technológia ActiveShield™ na potláčanie hluku znižuje hluk až o 97 %

Technológia ActiveShield™ na potláčanie hluku je vybavená mikrofónmi s príjmom zvuku zozadu, ktoré sa používajú na potláčanie nízkych frekvencií. Dokáže rozpoznať okolitý hluk, obrátiť smer zvukovej vlny a efektívne ju potlačiť a zmeniť tak hluk v pozadí na ticho.

Štíhly a kompaktný dizajn sklopných slúchadiel pre jednoduché prenášanie

Štíhly a kompaktný dizajn sklopných slúchadiel pre jednoduché prenášanie

Štíhly a kompaktný dizajn sklopných slúchadiel pre jednoduché prenášanie na cestách.

Uzavretý dizajn bráni prieniku hluku a zaručuje protihlukovú izoláciu

Uzavretý dizajn bráni prieniku hluku a zaručuje protihlukovú izoláciu

Precízne navrhnuté 32 mm neodýmiové budiče spolu s uzavretým dizajnom akustického systému a tesným prekrytím ucha reprodukujú vynikajúci a pôsobivo precízny zvuk.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky