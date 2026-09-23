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SHL3850NC/00
Viac zvuku, menej hluku
Ponorte sa do svojej hudby vďaka inovatívnej technológii aktívneho potláčania hluku ActiveShield™. Vankúšiky slúchadiel znižujú tlak na ucho a zaručujú tak dlhodobé pohodlie pri nosení a kompaktný dizajn sklopných slúchadiel je ideálny na prenášanie a jednoduché skladovanie.
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Kompaktné skladanie
Technológia ActiveShield™ na potláčanie hluku je vybavená mikrofónmi s príjmom zvuku zozadu, ktoré sa používajú na potláčanie nízkych frekvencií. Dokáže rozpoznať okolitý hluk, obrátiť smer zvukovej vlny a efektívne ju potlačiť a zmeniť tak hluk v pozadí na ticho.
Štíhly a kompaktný dizajn sklopných slúchadiel pre jednoduché prenášanie na cestách.
Precízne navrhnuté 32 mm neodýmiové budiče spolu s uzavretým dizajnom akustického systému a tesným prekrytím ucha reprodukujú vynikajúci a pôsobivo precízny zvuk.
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