Metóda dvojitého skladania pre jednoduché uskladnenie a dodatočnú prenosnosť.

Slúchadlá sa dajú zložiť dvomi spôsobmi: buď do kompaktnej gule, alebo do plochej roviny. Elegantne zapadnú do vašej tašky alebo vrecka a môžete ich stále nosiť so sebou.