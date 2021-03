O 70 % nižší vonkajší hluk

Zapnite tieto slúchadlá a vypnete hluk. Tieto slúchadlá do uší s potláčaním hluku aktívne znižujú neželaný vonkajší hluk až o 70 %. Dodávajú sa s 3 veľkosťami krytov do uší, aby zaistili vynikajúce utesnenie a komfortnú priľnavosť. Ideálne do lietadiel alebo vlakov