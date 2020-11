Pripraviť sa, pozor, nabíjame

Svoj netbook musíte mať vždy nabitý. Prenosný napájací adaptér Philips pre netbooky sa o to vždy postará, nech sa nachádzate kdekoľvek. Nielen že sa zmestí do vašej tašky na netbook, rovnako dobre sa zmestí aj do tašky na netbook Philips.