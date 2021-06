Pixel Plus 2 pre lepšie detaily, hĺbku a čistotu

S technológiou Pixel Plus 2 bude vaša webová kamera vždy vytvárať prirodzene vyzerajúci a ako britva ostrý obraz s neuveriteľnými detailmi. To všetko vďaka výkonu procesora Pixel Plus 2 – inovatívnej TV technológii zobrazovania aplikovanej na PC video. Zvyšuje počet riadkov a počet pixelov, čím dosahuje ten najlepší možný obraz.