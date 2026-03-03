Tento produkt už nie je dostupný
TAE4105WT/00
10 mm budiče/uzavretá zadná časť
Do uší
Biela
Čo by to bol za život na cestách bez vašich obľúbených nahrávok? Tieto slúchadlá zabezpečia bohaté výrazné basy vďaka výkonným 10 mm neodýmiovým budičom a pohodlné počúvanie zo slúchadiel, ktoré presne sadnú.
Oválna akustická trubica a vymeniteľné gumené kryty na slúchadlá v troch veľkostiach umožňujú, aby slúchadlá pohodlne sadli do ucha. Vychutnajte si každú sekundu tónov, ktoré sa vám tak páčia.
Prijmite hovor. Pozastavte zoznam nahrávok. Všetko bez toho, aby ste sa dotkli smartfónu. Ohnutý konektor pomáha udržať slúchadlá zapojené do inteligentného zariadenia, čo je praktické, ak máte telefón vo vrecku.
Hodnotenie