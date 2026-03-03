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  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy

Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá do uší s mikrofónom

TAE4105WT/00

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna
Prichádzajú basy
Vychutnajte si výrazné basy pre všetky svoje melódie. Tieto slúchadlá zapadnú presne do ucha a diaľkové ovládanie cez drôt umožňuje jednoduché pozastavenie zoznamu skladieb. Ideálne, keď vám príde hovor práve vo chvíli, keď majú na vašej obľúbenej nahrávke naskočiť basy!
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Prichádzajú basy

  • 10 mm budiče/uzavretá zadná časť

  • Do uší

  • Biela

Bohaté basy. Čistý zvuk

Čo by to bol za život na cestách bez vašich obľúbených nahrávok? Tieto slúchadlá zabezpečia bohaté výrazné basy vďaka výkonným 10 mm neodýmiovým budičom a pohodlné počúvanie zo slúchadiel, ktoré presne sadnú.

Roztočte to s hudbou naozaj pohodlne

Oválna akustická trubica a vymeniteľné gumené kryty na slúchadlá v troch veľkostiach umožňujú, aby slúchadlá pohodlne sadli do ucha. Vychutnajte si každú sekundu tónov, ktoré sa vám tak páčia.

Zabudované diaľkové ovládanie. Ľahko ovládajte hudbu a hovory

Prijmite hovor. Pozastavte zoznam nahrávok. Všetko bez toho, aby ste sa dotkli smartfónu. Ohnutý konektor pomáha udržať slúchadlá zapojené do inteligentného zariadenia, čo je praktické, ak máte telefón vo vrecku.

Technické špecifikácie

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