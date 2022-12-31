TAMS60B/00
Roller
Ikona sa znova zrodila. Model Roller prináša skutočný stereo zvuk a bezproblémové pripojenie v nezameniteľnom štýle 80. rokov. Je odvážny, je hlasný a ponúka hlboké, jasne definované basy, ktoré silno udierajú a zostávajú pevné.
Úchvatný zvuk. Retro vzhľad
MAX. 120 W (60 W RMS)
Až 24 hodín prehrávania
Prachotesný/vodotesný so stupňom ochrany IP67
Model Roller síce vyzerá ako z čias kazetových kompilácií, ale bol prepracovaný tak, aby ponúkal maximálny výkon 120 W (60 W RMS) a basy hlbšie než kedykoľvek predtým. Ak ste vonku, môžete zapnúť režim zvuku v pohybe, aby boli basy silné a zvuk čistý aj pod šírym nebom.
Dva 3,5-palcové budiče, špecializované výškové reproduktory a aktívny prechod spolupracujú na presnom oddelení vysokých a nízkych frekvencií. Dvojité pasívne žiariče prehlbujú basy. Výsledok? Skutočný stereo zvuk s mohutnou hĺbkou a ostrými, čistými detailmi.
Bluetooth® 6.0 vám umožňuje streamovať bez nepríjemných výpadkov zvuku a môžete pripojiť model Roller k dvom zariadeniam naraz. Môžete tiež pripojiť externé zariadenie do jeho portu USB-C a počúvať hudbu týmto spôsobom.
Hodnotenie
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. Slovná značka a logá Auracast™ sú ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
Stupeň ochrany IP67 znamená, že budič reproduktora je prachotesný a možno ho ponoriť až na 30 minút do hĺbky až 1 m.