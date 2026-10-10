TAT2149WT/00
Drobné, ale výkonné
Vďaka mimoriadne pohodlnému dizajnu sa tieto drobné úplne bezdrôtové slúchadlá do uší príjemne nosia a skvele vyzerajú po celý deň! Napriek malým rozmerom ponúkajú skvelý zvuk a výraznejšie basy pri nízkej hlasitosti. Chystáte sa von? Puzdro si dokonca môžete pripnúť na krúžok na kľúče.
Drobné úplne bezdrôtové slúchadlá do uší
Nabíjacie puzdro na kľúčenku
Prirodzený zvuk. Dynamic Bass
Čisté hovory
Naše doteraz najmenšie úplne bezdrôtové slúchadlá do uší sa pýšia nenápadným dizajnom, ktorý skvele sedí a je príjemný aj pri celodennom nosení. Slúchadlá spočívajú vo vonkajšej časti ucha, takže sa vám žiadny nadstavec netlačí do zvukovodu. Ak potrebujete, aby držali pevnejšie, môžete si vybrať z troch veľkostí silikónových návlekov (súčasť balenia).
Tieto úplne bezdrôtové slúchadlá do uší sú síce malé, no na dosiahnutie najlepšieho zvuku z ich 10 mm meničov nemusíte zvyšovať hlasitosť. Aktivujte funkciu Dynamic Bass cez ľavé slúchadlo alebo aplikáciu Philips Headphones a vychutnajte si plnú silu svojich obľúbených basových liniek aj pri tichom počúvaní.
Počas hovoru bude váš hlas znieť zreteľne. Vyhradený mikrofón zachytáva zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus potlačenia hluku stíši časť ruchov z okolitého sveta.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
2.0
z 5
1
Recenzia
Jokyiz
10/10/2026
Česká republika
Vypadává spojeni
Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.
Výhody
Kompaktní velikost
Nevýhody
Vypadává zvuk
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Dátum použitia 2026-07-30
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Dátum použitia 2026-07-30