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Vymeniteľný filter XV1210/01 Vymeniteľný filter

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Vymeniteľný filter XV1210/01Vymeniteľný filter

XV1210/01

Vymeniteľný filter XV1210/01 Vymeniteľný filter

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Návody a dokumentácia

Náhradná súprava pre Bagless Vacuum 1000 Series*. Súprava obsahuje výstupný filter a filter motora. Odporúčame výmenu týchto filtrov raz za rok.

  • PDF súbor
  • 27 September 2026

Náhradné diely a príslušenstvo

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