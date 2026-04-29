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Príslušenstvo k vysávaču a mopu
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Vymeniteľný filter XV1210/01 Vymeniteľný filter
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XV1210/01
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Náhradná súprava pre Bagless Vacuum 1000 Series*. Súprava obsahuje výstupný filter a filter motora. Odporúčame výmenu týchto filtrov raz za rok.
Séria 1000Bezvreckový vysávač
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