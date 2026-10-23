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Vysávač Philips vydáva nezvyčajný zvuk

Ak váš vysávač Philips vydáva nezvyčajný zvuk, na vyriešenie problému si prečítajte nižšie uvedené pokyny na riešenie problémov

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: XC2011/01, XC2012/01, XC5043/01. Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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