Ak váš vysávač Philips vydáva nezvyčajný zvuk, na vyriešenie problému si prečítajte nižšie uvedené pokyny na riešenie problémov
Skontrolujte, či sa v hubici, trubici alebo hadici vysávača Philips nezasekol predmet. Prúd vzduchu vo vysávači môže byť čiastočne blokovaný predmetom, ktorý je zaseknutý v jednej z týchto častí zariadenia. V takom prípade predmet vyberte skôr, ako budete pokračovať vo vysávaní.
Keď použijete iné príslušenstvo ako bežne používate, môžete si všimnúť, že vysávač Philips vydáva iný zvuk. Keď prestanete používať príslušenstvo, ktoré ste používali, skontrolujte, či je zvuk vysávača znova normálny. Ak áno, hluk vás nemusí znepokojovať. Ide o bežný jav.
Ak je posuvný ovládač sacieho výkonu na hadici vysávača Philips otvorený, môže dochádzať k neobvyklému zvuku vychádzajúcemu zo zariadenia. V takom prípade zatvorením posuvného ovládača predídete neobvyklému zvuku.
Ak je motor alebo výstupný filter vysávača Philips zanesený, môže to spôsobovať nezvyčajný zvuk. Ak chcete tento problém vyriešiť, vyčistite filtre vysávača. Špecifické pokyny na čistenie filtra nájdete v návode na používanie.
Ďalším dôvodom na nezvyčajný zvuk vysávača, môže byť, že sa filtre nenachádzajú na svojom mieste. V takom prípade umiestnite filtre na obvyklé miesto vo vysávači.
Ak je zásobník na prach vysávača Philips plný, môže to spôsobiť, že zariadenie bude vytvárať nezvyčajný zvuk. Na vyriešenie problému vyčistite zásobník na prach. Konkrétne pokyny na čistenie zásobníka na prach nájdete v návode na používanie.
Ak sa vyššie uvedené situácie nevzťahujú na váš prípad, mohlo dôjsť k poškodeniu motora vysávača Philips. V tomto prípade nás kontaktujte pre ďalšiu pomoc.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:XC2011/01, XC2012/01, XC5043/01. Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›