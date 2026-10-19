Podpora Philips
Nemôžem otvoriť nádobu vysávača Philips SpeedPro (Max)
Ak nemôžete otvoriť nádobu vysávača Philips SpeedPro (Max), mohlo by pomôcť jednoduché riešenie. Tu zistíte, ako môžete tento problém vyriešiť sami.
Ak sa pokúšate otvoriť nádobu vysávača SpeedPro (Max), dodržujte nasledujúce kroky:
- Stlačením uvoľňovacieho tlačidla na vrchnej časti vysávača SpeedPro (Max) uvoľnite zásobník na prach. Vyberte zásobník na prach
- Otvorte veko zásobníka na prach
- Vyprázdnite obsah zo zásobníka
- Veko zásobníka na prach nasaďte späť Keď začujete kliknutie, veko je zatvorené správne (pozri obrázok 4)
- Zásobník na prach vložte späť. Keď začujete kliknutie, je umiestnený správne.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: XC3131/01, XC2011/01, XC2012/01. Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›