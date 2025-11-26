Zubná kefka Sonicare sa nenabíja

Ak vám nižšie uvedené pokyny nepomôžu, kontaktujte nás alebo kliknite sem a odošlite žiadosť o uplatnenie záruky online, aby sme vám mohli pomôcť získať náhradné zariadenie. Všetky zubné kefky a ústne sprchy Sonicare sa dodávajú s 2-ročnou zárukou.
Ak sa zubná kefka nenabíja, nižšie uvedené tipy na riešenie problémov vám môžu pomôcť nájsť riešenie.
Odporúčame postupovať podľa krokov uvedených v nižšie uvedenom poradí. Medzi jednotlivými krokmi a pred prechodom na ďalší skontrolujte, či sa problém vyriešil.
Nabíjačky pre všetky zubné kefky Sonicare sú odlišné a nie sú kompatibilné s inými modelmi Sonicare. Zubnú kefku odporúčame nabíjať pomocou pôvodnej nabíjačky, ktorá bola dodaná so zubnou kefkou.
Poznámka: Ak sa nachádzate v Číne a zubnú kefku ste zakúpili pred 1. septembrom 2024, zavolajte na číslo 4008 800 008, kde získate podporu.
Vaša zubná kefka sa po zapojení do zásuvky nenabíja? Možno máte pokazenú zásuvku. Skúste na nabitie použiť inú zásuvku.
Skúste skontrolovať, či nie je poškodený nabíjací adaptér alebo kábel. Ak zistíte akékoľvek poškodenie adaptéra alebo kábla, okamžite ich prestaňte používať. Kúpte si náhradu v našom internetovom obchode.
Poznámka: Ak sa nachádzate v Číne a zubnú kefku ste zakúpili pred 1. septembrom 2024, zavolajte na číslo 4008 800 008, kde získate podporu.
Ak používate nabíjací stojan, podložku alebo sklo, uistite sa, že je zubná kefka umiestnená uprostred nabíjačky. Zubná kefka vydá dva krátke pípnutia alebo sa rozsvieti kontrolka batérie, čím potvrdí, že zubná kefka je správne umiestnená na nabíjačke.
Uistite sa, že nabíjačka nie je umiestnená na kovovom povrchu alebo v blízkosti iných nabíjačiek, pretože to môže spôsobiť rušenie počas nabíjania.
Ak vám žiadny z týchto tipov nepomohol, môže dôjsť k vnútornému poškodeniu zubnej kefky. Odporúčame vám požiadať o opravu alebo výmenu zubnej kefky.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:HX6600/11 , HX6500/23 , HX6500/33 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›