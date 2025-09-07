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Zubná kefka Sonicare nevibruje

Ak zubná kefka nevibruje alebo sa nezapína, nižšie uvedené tipy na riešenie problémov vám môžu pomôcť nájsť riešenie.

Odporúčame postupovať podľa krokov uvedených v nižšie uvedenom poradí. Medzi jednotlivými krokmi a pred prechodom na ďalší skontrolujte, či sa problém vyriešil. 
 

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: HX6600/12 , HX6600/11 , HX6500/23 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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