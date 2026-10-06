Kávovar na espreso značky Saeco nevarí kávu

Je niekoľko rôznych príčin, prečo z kávovaru na espreso značky Saeco nevychádza žiadna káva, aj keď sú kávové zrná pomleté.
Nižšie nájdete niekoľko možností, ako to môžete vyriešiť sami.
Poznámka: Ak prístroj používate prvýkrát, je normálne, že počas prvého varenia vytečie iba niekoľko kvapiek kávy. Uvarte ešte niekoľko šálok kávy, aby sa optimalizovalo lúhovanie kávy na kompaktnosť mletej kávy.
Ak je v stroji uzavretý vzduch, zo stroja vychádza hlasné bzučanie a z nádržky na vodu sa do kávovaru na espreso neprečerpá žiadna voda. Na vyriešenie tohto problému vykonajte nasledujúce kroky:
1. VYPNITE prístroj
2. Vyprázdnite nádržku na vodu a vyberte filter AquaClean (alebo akýkoľvek iný vodný filter)
3. Nádržku na vodu naplňte vodou a umiestnite ju späť do polohy
4. Znovu ZAPNITE prístroj. Keď je prístroj zahriaty, navoľte horúcu vodu a naplňte 2 – 3 šálky horúcej vody
Ak používate vodný filter AquaClean, postupujte podľa týchto ďalších krokov, aby ste sa uistili, že filter je pripravený a správne nainštalovaný na použitie:
1. Traste vodným filtrom AquaClean po dobu 5 sekúnd
2. Filter držte hore dnom v nádobe/miske s vodou, kým z nej neprestanú vychádzať vzduchové bubliny
3. Filter vložte späť do nádržky na vodu a nádržku na vodu naplňte vodou
4. Znovu spustite prístroj, vypnite ho a znova zapnite
5. Vyberte položku horúca voda a naplňte 2 – 3 šálky horúcou vodou
Poznámka: Ak používate vodný filter AquaClean dlhšie ako 3 mesiace, vymeňte ho, pretože môže byť upchatý.
Špinavá alebo upchatá varná jednotka môže spôsobiť, že kávovar na espreso nebude vydávať žiadnu kávu. Je dôležité, aby ste varnú jednotku každý týždeň vypláchli. Vykonajte nižšie uvedené kroky alebo si pozrite naše inštruktážne video:
Ďalšou príčinou, prečo kávovar nevydáva žiadnu kávu, môže byť, že dávkovací výpust je upchatý. Na jeho vyčistenie môžete použiť čistiaci prostriedok na potrubia alebo ihlu na odstránenie nečistôt.
Keď pri príprave kávy používate pomletú kávu, kávovar musí byť ZAPNUTÝ a pripravený na použitie ešte pred pridaním pomletej kávy do priehradky na pomletú kávu.
Dodanou naberačkou naberte len jednu plnú naberačku mletej kávy (a odstráňte z vrchu prebytočnú kávu). Prekročením množstva kávových zŕn môžete zapríčiniť, že sa varná jednotka nadmerne naplní a príprava kávy sa ukončí. Kávový prášok sa vyhodí a žiadna káva zo stroja nevyjde.
Kedy ste naposledy odstraňovali vodný kameň z kávovaru na espreso? Všetky kávovary majú príslušný indikátor nutnosti odstránenia vodného kameňa, preto vám odporúčame, aby ste vodný kameň odstránili hneď, ako zariadenie oznámi výskyt vodného kameňa. Ak vodný kameň z kávovaru na espreso neodstránite, môže sa v ňom nahromadiť a spôsobiť poruchu.
Informácie o tom, ako odstrániť vodný kameň z kávovaru na espreso nájdete v používateľskej príručke.
Ak je priehradka na pomletú kávu upchatá, z prístroja nevyjde žiadna káva. Na vyriešenie tohto problému vykonajte nasledujúce kroky alebo postupujte podľa pokynov v inštruktážnom filme:
Ak pred prípravou kávy nemáte dostatok kávových zŕn alebo vody, varenie kávy sa ukončí a kávový prášok sa vyhodí do zásobníka na pomletú kávu.
Aby ste tomu predišli, pred začiatkom varenia kávy sa uistite, že máte dostatok kávových zŕn alebo vody.
Ak týmito riešeniami problém neodstránite, obráťte sa na nás a poskytneme vám ďalšiu pomoc.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: SM8785/00, SM6682/10, SM6685/00. Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›
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