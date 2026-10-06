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Kávovar na espreso značky Saeco nevarí kávu

Je niekoľko rôznych príčin, prečo z kávovaru na espreso značky Saeco nevychádza žiadna káva, aj keď sú kávové zrná pomleté.
Nižšie nájdete niekoľko možností, ako to môžete vyriešiť sami.

Poznámka: Ak prístroj používate prvýkrát, je normálne, že počas prvého varenia vytečie iba niekoľko kvapiek kávy. Uvarte ešte niekoľko šálok kávy, aby sa optimalizovalo lúhovanie kávy na kompaktnosť mletej kávy.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: SM8785/00, SM6682/10, SM6685/00. Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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