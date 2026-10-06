Z espresso kávovaru Saeco uniká tekutina

Dokonca aj vtedy, keď zachytíte vodu na oplachovanie z výpustu kávy do šálky, voda vždy skončí v podnose na odkvapkávanie Je to preto, že zariadenie priamo vypustí vodu na automatické preplachovanie do podnosu na odkvapkávanie. Zabezpečuje sa tým preplachovanie obvodov na zabezpečenie optimálneho výkonu zariadenia.
Automatické oplachovanie prebehne pri zapnutí a vypnutí zariadenia, po uvarení nápoja alebo po použití mliečnej peny.
Kvôli tejto vode na preplachovanie môže byť v podnose na odkvapkávanie vždy nejaké množstvo vody alebo sa podnos na odkvapkávanie naplní rýchlejšie, ako sa očakávalo. To však neznamená, že zariadenie preteká.
Poznámka: V prípade, že je podnos na odkvapkávanie plný po uvarení 2 šálok kávy alebo sa naplní vodou cez noc, odporúčame, aby ste nás kontaktovali pre ďalšiu pomoc.