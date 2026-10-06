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Z espresso kávovaru Saeco uniká tekutina

Ak zistíte, že z vášho espresso kávovaru Saeco uniká voda, môže to mať niekoľko príčin. Pokračujte v čítaní a dozviete sa viac:

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: SM8785/00, SM6682/10, SM6685/00. Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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