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Kávovar na espresso Saeco nemelie kávové zrná.

Ak váš espresso kávovar Saeco nemelie kávové zrná, ale mlynček sa otáča, možno bude potrebné odblokovať lievik na kávu a zmeniť nastavenie mletia. Ďalšie informácie nájdete nižšie.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: SM8785/00, SM6682/10, SM6685/00. Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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