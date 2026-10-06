Kávovar na espresso Saeco nemelie kávové zrná.

Ak váš espresso kávovar Saeco nemelie kávové zrná, ale mlynček sa otáča, možno bude potrebné odblokovať lievik na kávu a zmeniť nastavenie mletia. Ďalšie informácie nájdete nižšie.
Tento problém vyriešite nasledovne: odblokujte lievik pomocou rukoväte lyžice a vyčistite ho vysávačom podľa týchto krokov:
1. Vypnite zariadenie a počkajte, kým zariadenie prestane vydávať zvuky (môže to trvať až 15 – 20 sekúnd). 2. Vyberte varnú jednotku 3. Otvorte veko lievika na predom zomletú kávu a vložte rukoväť lyžice do lievika. Upozorňujeme; Ak sa na kávovare nenachádza lievik na predom pomletú kávu, vložte rukoväť lyžice do lievika na kávu zospodu 4. Pohybujte rukoväťou nahor a nadol, až kým upchatá mletá káva neklesne. Upozorňujeme: Môže byť potrebná určitá sila. 5. Pomocou vysávača odstráňte všetku pomletú kávu 6. Potom priložte vysávač na výpust lievika na kávu a prikryte lievik na mletú kávu rukou. Alebo naopak, priložte vysávač k hornej strane a zakryte spodnú 7. Vložte varnú jednotku späť, znovu zapnite zariadenie a pripravte espresso 8. Po uvarení kávy skontrolujte, či sa v lieviku nenachádza mletá káva. Ak sa tam stále nachádza, zopakujte postup odblokovania
Ako zabrániť zablokovaniu lievika kávy: Do zásobníka na kávové zrná nenalievajte vodu Lievik na kávu čistite každý týždeň
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