Môj espresso kávovar Saeco vydáva zvuky

Keď sa v espresso kávovare Saeco zachytí vzduch, vydá hlasný hluk a zo zásobníka na vodu sa do zariadenia nenasaje žiadna voda.
Na vyriešenie tohto javu postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Vypnite zariadenie
2. Vyprázdnite zásobník na vodu a vyberte filter AquaClean (alebo akýkoľvek iný filter na vodu)
3. Zásobník na vodu naplňte vodou a umiestnite ho späť na miesto
4. Zariadenie znovu zapnite. Keď je zariadenie zahriate, vyberte možnosť horúcej vody a nadávkujte 2 – 3 šálky horúcej vody.
Ak používate vodný filter AquaClean, postupujte podľa nasledujúcich krokov, aby ste sa uistili, že je filter pripravený a správne nainštalovaný na použitie:
1. Pretrepte vodný filter AquaClean po dobu 5 sekúnd
2. Filter držte hore dnom v nádobe/miske s vodou, kým z neho neprestanú vychádzať vzduchové bubliny
3. Filter vložte späť do zásobníka na vodu a zásobník na vodu naplňte vodou
4. Znovu naštartujte zariadenie, vypnite ho a znova zapnite
5. Vyberte možnosť horúcej vody a nadávkujte 2 – 3 šálky horúcej vody
. Upozorňujeme, že ak používate vodný filter AquaClean dlhšie ako 3 mesiace, filter je potrebné vymeniť, pretože by mohol byť upchatý.