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Pod varnou jednotkou espresso kávovaru Saeco sa nachádza mletá káva

Ak vo vnútri alebo pod varnou jednotkou kávovaru Saeco nájdete mletú kávu, nižšie si prečítajte riešenia alebo si pozrite naše inštruktážne video.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: SM8785/00, SM6682/10, SM6685/00. Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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