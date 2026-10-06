Pod varnou jednotkou espresso kávovaru Saeco sa nachádza mletá káva
Ak vo vnútri alebo pod varnou jednotkou kávovaru Saeco nájdete mletú kávu, nižšie si prečítajte riešenia alebo si pozrite naše inštruktážne video.
Ak nie je varná jednotka a jej časti dobre namazaná, mletá káva môže skončiť vo varnej jednotke alebo v jej blízkosti. Postupujte podľa krokov, ktoré časti varnej jednotky je potrebné namazať: 1. Vypnite espresso kávovar a počkajte, kým sa úplne nevypne a prestane vydávať zvuky (trvá to približne 15 – 20 sekúnd) 2. Zo zariadenia vyberte varnú jednotku a opláchnite ju čistou a vlažnou vodou. Nechajte ju voľne vyschnúť na vzduchu 3. Na piest varnej jednotky 4 naneste tenkú vrstvu maziva. Na hriadeľ, ktorý sa nachádza v spodnej časti varnej jednotky 5, naneste tenkú vrstvu maziva. Na drážky na obidvoch stranách naneste tenkú vrstvu maziva. Upozorňujeme: Na mazanie varnej jednotky použite mazivo Philips/Saeco HD5061.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:SM8785/00, SM6682/10, SM6685/00. Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›