Oznámenie o ochrane osobných údajov Philips Coffee+

Vaše kombinované údaje používame na zlepšenie obsahu, funkčnosti a použiteľnosti aplikácie, zariadenia (zariadení) a služieb, ako aj na vývoj nových produktov a služieb. V tomto prípade považujeme spracovanie vašich kombinovaných údajov za založené na našom oprávnenom záujme. Ak súhlasíte s prijímaním propagačných oznámení o našich produktoch, službách, udalostiach a akciách, ktoré môžu byť pre vás relevantné na základe vašich preferencií a online správania, môžeme vám zasielať marketingové a propagačné oznámenia prostredníctvom e-mailu a iných digitálnych kanálov, ako sú mobilné aplikácie a sociálne médiá. Aby sme mohli prispôsobiť komunikáciu vašim preferenciám a správaniu a poskytnúť vám relevantnejšiu a prispôsobenejšiu skúsenosť, môžeme analyzovať vaše kombinované údaje. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu takýchto komunikácií. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time.If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit. Prečítajte si viacČítať menej