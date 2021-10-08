Ďakujeme, že ste si vybrali túto aplikáciu („aplikácia“). Aplikáciu možno použiť s príslušným elektrickým holiacim strojčekom Philips („produkt“) alebo ako samostatnú aplikáciu. Musíte vykonať nasledujúce úkony, aby ste boli schopní naplno využívať služby, ktoré vám ponúka spoločnosť Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Holandsko („Philips“): a. stiahnuť si aplikáciu; b. prijať nižšie uvedené zmluvné podmienky na využívanie služieb („zmluvné podmienky“); c. uznať, že aplikácia predstavuje formálny komunikačný kanál medzi spoločnosťou Philips a vami, napr. v prípade zmien v službách alebo v zmluvných podmienkach vzťahujúcich sa na služby („formálna komunikácia“); d. vziať na vedomie, že služby sú závislé od dostupnosti infraštruktúry/systémových požiadaviek a služieb tretích strán (napr. poskytovateľ internetových služieb, mobilný operátor a. i.), ktorí sú v zmluvnom vzťahu s vami alebo so spoločnosťou Philips; e. aktivovať služby pripojením produktu podľa pokynov v návode na používanie. Ak využívate tieto služby ako používateľ v Európskej únii, chceli by sme vás upozorniť, že súčasťou tejto zmluvy sú aj doplňujúce podmienky, ktoré sú uvedené v Prílohe I, a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Prehľad Nákup akéhokoľvek produktu sa riadi zárukou poskytovanou s týmto produktom („Záruka“). Táto záruka predstavuje doplnok týchto zmluvných podmienok a neporušuje žiadne zákonné záručné práva, ktoré máte ako spotrebiteľ v krajine svojho bydliska. Účet a (de)aktivácia Prístup a používanie Automatické aktualizácie softvéru Zariadenia Jailbreak Poplatky a spoplatnené inovácie Používateľský obsah Tretie strany a poplatky tretích strán Vlastníctvo a duševné vlastníctvo Vylúčenie záruky Obmedzenie zodpovednosti Z času na čas môžeme tieto zmluvné podmienky aktualizovať. V prípade, že to urobíme, vykonáme to formou formálnej komunikácie. Ak dôjde k zásadnej zmene dôležitých bodov týchto zmluvných podmienok (zmena materiálu), môžeme vás upozorniť na zmeny výraznejším spôsobom. Napríklad môžeme dočasne zvýrazniť nové alebo revidované časti týchto zmluvných podmienok, dočasne uverejniť v aplikácii dôležité upozornenie alebo dočasne pridať slovo „Aktualizované“ k názvu týchto zmluvných podmienok a/alebo akékoľvek hypertextové odkazy odkazujúce na tieto zmluvné podmienky. V niektorých prípadoch vám môžeme poslať aj e-mailovú správu alebo inú komunikáciu, ktorá vás upozorní na zmeny a na možnosti, ktoré máte k dispozícii, alebo na kroky, ktoré môžete vykonať skôr, než tieto zmeny nadobudnú účinnosť. Vašu nečinnosť alebo neustále používanie služieb aj po takýchto oznámeniach alebo upozorneniach či prijatí akýchkoľvek zmien, na ktoré sa vyžaduje váš predchádzajúci súhlas, budete považovať za súhlas s týmito zmenami. Rozhodné právo Súhlasíte s tým, že nebudete priamo ani nepriamo exportovať či opätovne exportovať služby, produkt, softvér produktu, aplikáciu a/alebo softvér aplikácie do ktorejkoľvek krajiny, na ktorú sa uplatňuje zákon Spojených štátov o regulácii vývozu alebo akýkoľvek iný podobný zákon alebo právny predpis Spojených štátov vyžadujúci vývoznú licenciu alebo iné schválenie vládou USA, pokiaľ sa najprv nezískala príslušná vývozná licencia alebo schválenie. a. Obavy týkajúce sa osobných údajov: i) požadované údaje obsahujú osobné údaje a ii) používateľ nie je dotknutou osobou a iii) spoločnosť Philips určí, že podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov neexistujú žiadne platné právne základy na sprístupnenie osobných údajov. a. plnenie akejkoľvek dohody s používateľom alebo činností súvisiacich s takouto zmluvou;
Produkt a softvér vložený v produkte (rovnako ako všetky jeho aktualizácie) („softvér produktu“) a v aplikácii („softvér aplikácie“) sa spoločne označujú ako „služby“.
Zákaznícky servis: V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktov, služieb alebo týchto zmluvných podmienok, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Philips.
Tieto zmluvné podmienky predstavujú záväznú právnu zmluvu a používaním služieb vyjadrujete súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Využívanie služieb sa riadi týmito zmluvnými podmienkami.
Pozastavenie, zrušenie a prerušenie
Tieto zmluvné podmienky zostanú v platnosti a budú účinné, pokiaľ budete pristupovať k službám alebo budete tieto služby využívať, prípadne kým nebudú ukončené v súlade s ustanoveniami týchto zmluvných podmienok. Spoločnosť Philips môže kedykoľvek (a) pozastaviť alebo ukončiť vaše práva na prístup alebo používanie služieb, alebo (b) vypovedať tieto zmluvné podmienky vo vzťahu k vám, ak sa spoločnosť Philips v dobrej viere domnieva, že ste služby používali v rozpore s týmito zmluvnými podmienkami. Po ukončení už nie ste oprávnení používať služby ani k nim pristupovať.
Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť, pozastaviť alebo prerušiť služby alebo akúkoľvek ich časť po upozornení alebo bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Philips nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť za výkon vyššie uvedeného práva.
(a) Môžete si vytvoriť účet a používať služby iba v prípade, ak akceptujete a budete dodržiavať tieto zmluvné podmienky a príslušné právne predpisy. Akékoľvek používanie alebo prístup k službám osobou mladšou než 16 rokov je prísne zakázané a je porušením týchto zmluvných podmienok.
(b) Súhlasíte s tým, že: (i) presne poskytnete všetky kontaktné a iné údaje požadované spoločnosťou Philips a okamžite budete informovať spoločnosť Philips o akejkoľvek zmene údajov; (ii) zachováte dôverný charakter prihlasovacích údajov k účtu.
Spoločnosť Philips vám poskytuje neprenosné, nevýhradné právo (bez práva na poskytovanie sublicencie) na prístup k službám a na ich používanie formou inštalácie a používania aplikácie v mobilných zariadeniach (či už ich vlastníte vy, alebo iná osoba) a na základe týchto zmluvných podmienok.
Aktualizácie softvéru
Poskytneme vám potrebné aktualizácie na obdobie, ktoré môžete odôvodnene očakávať, a najmenej v trvaní záruky na produkt. Akúkoľvek službu môžeme aktualizovať alebo zmeniť a smieme tak urobiť na diaľku bez predchádzajúceho upozornenia. V prípadoch, kedy sa v dôsledku vašej činnosti alebo nečinnosti aktualizácie nenainštalujú v primeranej lehote po ich sprístupnení, nebudeme niesť zodpovednosť za akékoľvek zhoršenie služieb spôsobené touto chybou. Aktualizácie alebo zmeny podliehajú týmto zmluvným podmienkam (alebo ich novším verziám).
Spoločnosť Philips môže aktualizovať alebo zmeniť softvér produktu pre potreby svojich služieb a môže to urobiť na diaľku bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizácie alebo zmeny podliehajú týmto zmluvným podmienkam (alebo ich novším verziám). Spoločnosť Philips môže navyše aktualizovať softvér aplikácie, o čom vás bude vopred informovať.
Určité obmedzenia
Súhlasíte, že (a) služby nebudete zneužívať, používať na nezákonné účely ani v rozpore so žiadnymi zákonmi, nariadeniami alebo súdnymi príkazmi; (b) služby budete používať len na účely, na ktoré ich určila spoločnosť Philips; (c) služby nebudete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť spoločnosť Philips, jej poskytovateľov služieb alebo iné osoby; (d) nebudete opätovne zverejňovať, reprodukovať, distribuovať ani spätne zostavovať žiadnu časť služieb a (e) budete dodržiavať ďalšie primerané požiadavky alebo obmedzenia, ktoré od vás spoločnosť Philips vyžaduje a pre vás stanovuje.
Táto aplikácia nie je určená na používanie na zariadeniach, ktorých operačný systém sa už nezhoduje s predvoleným štandardnom („Zariadenia Jailbreak“). Súhlasíte s tým, že sa nepokúsite nainštalovať ani používať aplikáciu na akýchkoľvek zariadeniach Jailbreak. Akýkoľvek pokus na inštaláciu alebo používanie aplikácie na zariadení Jailbreak znamená porušenie týchto podmienok a môže vyústiť do ukončenia účtu, bez refundácie, na základe uváženia spoločnosti Philips. Spoločnosť Philips nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené používaním na zariadeniach Jailbreak.
Open Source
Softvér produktu a/alebo softvér aplikácie môžu obsahovať súčasti, ktoré podliehajú licencii typu open source a nie týmto zmluvným podmienkam používania. Ďalšie informácie o softvéri aplikácie nájdete v časti Informácie v rámci príslušnej aplikácie. Ďalšie informácie o softvéri produktu nájdete v používateľskej príručke k svojmu produktu.
Každý zdrojový kód, ktorý sa musí ponúkať v súlade s príslušnými licenciami typu open source, bude dodaný na požiadanie. So žiadosťou o zdrojový kód alebo iné informácie sa obráťte v angličtine na adresu [email protected].
Prístup k službám vám spoločnosť Philips ponúka bezplatne. Spoločnosť Philips sa môže rozhodnúť ponúknuť dodatočné služby („spoplatnené inovácie“) za poplatok. Spoločnosť Philips vás bude informovať o tom, či sa bude služba v budúcnosti poskytovať za poplatok. V takom prípade sa môžete rozhodnúť, či budete naďalej využívať služby ponúkané bezplatne, ak je to možné, alebo si vyberiete spoplatnenú inováciu za požadovaný poplatok či ukončíte používanie služieb.
Môžete vytvárať alebo nahrávať obsah prostredníctvom služieb („Používateľský obsah“). V takom prípade sa rozhodnete, čo bude verejne dostupné. Chceme, aby ste vy a aj ostatní využívali naše služby, a preto nepoužívajte naše služby spôsobom, ktorý sa bežne považuje za nevhodný (napríklad obscénnym spôsobom porušujúcim zákony a predpisy, ktorý uráža, diskriminuje alebo porušuje práva iných osôb).Používateľský obsah neposkytuje spoločnosť Philips a nesúhlasí s vyjadreniami, odporúčaniami alebo radami vyjadrenými v rámci neho. Keď zdieľate svoj obsah, môžeme ho použiť aj na vlastné, a to aj na komerčné účely. Ak s tým nesúhlasíte, najlepšie bude, ak budete obozretne pristupovať k tomu, čo zdieľate.
Je možné, že pri používaní služieb, budete používať služby, sťahovať softvér alebo kupovať tovar, ktorý poskytuje tretia strana. Tieto služby a produkty tretích strán môžu mať svoje vlastné pravidlá a obmedzenia nezávislé od týchto zmluvných podmienok, ktoré musíte dodržiavať vo vzťahu k tejto tretej strane.Beriete na vedomie, že ste zodpovední za všetky poplatky účtované tretími stranami, napríklad poskytovateľom internetových alebo mobilných služieb, na ktoré sa vzťahujú špecifické požiadavky umožňujúce vám používať tieto služby.
Spoločnosť Philips vlastní autorské práva, ochranné známky, servisné známky a obchodné práva na prezentáciu na všetky materiály a obsah zobrazený v rámci služieb. Nesmiete reprodukovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, zobrazovať, prispôsobovať, vykonávať, publikovať, distribuovať, šíriť, prenášať, vysielať či odovzdávať tieto materiály alebo obsah tretej strane (vrátane zobrazovania alebo distribúcie materiálov prostredníctvom webovej stránky tretej strany) bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Philips s výnimkou použitia služieb na ich zamýšľané účely. Spoločnosť Philips si zachováva všetky práva, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto podmienkach.
Ak spoločnosti Philips odošlete pripomienku, návrh alebo iný materiál („spätná väzba“) týkajúce sa služieb (okrem nezákonného obsahu), týmto spoločnosti Philips postupujete všetky vlastnícke práva na takúto spätnú väzbu a uznávate, že spoločnosť má právo túto spätnú väzbu akokoľvek a bez obmedzenia použiť a implementovať, a to bez povinnosti zachovať dôvernosť, uviesť zdroj alebo vás odmeniť, prípadne udeľujete spoločnosti Philips licenciu na používanie takejto spätnej väzby v rozsahu, v akom sa predchádzajúca podmienka uzná za neúčinnú.
Naším cieľom je poskytnúť vám vynikajúce služby. VEZMITE VŠAK NA VEDOMIE, ŽE VÁM DOKÁŽEME POSKYTOVAŤ LEN SLUŽBY V STAVE, „V AKOM SÚ“ A „V AKOM SÚ DOSTUPNÉ“ V PRÍSLUŠNOM ČASE, A VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB, NIE SÚ GARANTOVANÉ. Okrem iného je to spôsobené tým, že dostupnosť služieb závisí aj od vonkajších okolností, ako je váš počítač, mobilné zariadenie, domáca elektroinštalácia, sieť Wi-Fi, váš poskytovateľ internetových a mobilných služieb, na ktoré spoločnosť Philips nemá žiadny vplyv. Z tohto dôvodu spoločnosť Philips nemôže vo vzťahu k službám zaručiť: dostupnosť, prevádzkyschopnosť, presnosť výsledkov, presnosť údajov, ukladanie údajov, dostupnosť vo všetkých krajinách, spoľahlivosť akýchkoľvek výsledných upozornení, akúkoľvek konkrétnu úroveň úspor alebo iných peňažných výhod.
Napriek tomu, že dôverujeme svojim službám, vždy existuje možnosť, že veci nebudú fungovať tak, ako majú. V prípade, že služby nebudú fungovať alebo v prípade straty akéhokoľvek obsahu, prijmite naše úprimné ospravedlnenie. Uvedomujeme si, že je to nešťastné a nepríjemné. Bohužiaľ, v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi, nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku používania služieb. V ŽIADNOM PRÍPADE NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA SUMY POPLATKOV PREKRAČUJÚCE POPLATKY UHRADENÉ V SÚVISLOSTI S POSKYTOVANÍM SLUŽIEB.
Formálna komunikácia
V rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi sa tieto zmluvné podmienky používania musia vykladať, interpretovať a riadiť zákonmi Holandska bez ohľadu na rozpory s ustanoveniami týchto zákonov.
Vaše zákonné práva podľa zákonov na ochranu spotrebiteľa vo vašej krajine pobytu zostávajú touto voľbou práva nedotknuté.
Zmluvné strany týmto súhlasia, že Dohovor Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru nebude platiť v prípade týchto zmluvných podmienok.
Záverečné ustanovenia:
Vyhlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, ktorá podlieha embargu vlády USA alebo ktorú vláda USA označila za krajinu podporujúcu terorizmus; a (ii) nie ste uvedení na žiadnom zozname zakázaných alebo obmedzených strán vydanom vládou USA. Okrem toho neodvolateľne udeľujete obchodu s mobilnými aplikáciami, kde ste si zakúpili aplikáciu, právo (pričom sa toto právo bude považovať za prijaté), aby uplatňovanie týchto zmluvných podmienok presadzoval voči vám ako príjemcovi tretej strany.
PRÍLOHA I
DOPLŇUJÚCE PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA POUŽÍVATEĽOV SLUŽIEB V EURÓPSKEJ ÚNII
V rozsahu, v akom sa nariadenie (EÚ) 2023/2854 (ďalej len „Akt EÚ o údajoch“) vzťahuje na zmluvné strany v súvislosti so službami a služby alebo ich časť spĺňajú podmienky pripojeného produktu a/alebo súvisiacej služby podľa Aktu EÚ o údajoch, platia nasledujúce podmienky.
Definície
Pojmy použité v tejto doložke (napr. držiteľ údajov, používateľ, pripojený produkt, súvisiaca služba, údaje z pripojeného produktu, údaje zo súvisiacej služby) majú význam, ktorý definuje Akt EÚ o údajoch.
Úlohy zmluvných strán
Spoločnosť Philips je držiteľom údajov príslušného pripojeného produktu a/alebo súvisiacej služby.
Na účely týchto podmienok ste podľa Aktu EÚ o údajoch používateľom, ak používate aplikáciu, a máte právo na prístup k údajom z produktu a/alebo súvisiacej služby (ak je to relevantné).
Podrobnosti o kategóriách informácií, ktoré sa považujú za údaje z produktu a/alebo súvisiacej služby vzťahujúce sa na tieto služby, nájdete v dokumentácii poskytnutej spoločnosťou Philips spolu s týmito službami.
Prístup k údajom
Ak ešte nemáte priamy prístup k údajom zo svojho produktu a/alebo súvisiacej služby, môžete požiadať o prístup ku konkrétnym údajom z produktu alebo súvisiacej služby podľa tejto zmluvy. Každá takáto žiadosť musí mať písomnú formu a obsahovať tieto náležitosti: (i) právny základ a odôvodnenie žiadosti a (ii) dostatočné informácie, ktoré umožnia spoločnosti Philips overiť totožnosť používateľa vo vzťahu k príslušnému pripojenému produktu alebo súvisiacej službe.
Podmienky a obmedzenia týkajúce sa zverejňovania údajov
V prípade odoslania oprávnenej žiadosti o prístup k údajom môže spoločnosť Philips podľa vlastného uváženia žiadosť zamietnuť alebo pozastaviť prebiehajúce poskytovanie údajov (ak už bolo začaté) v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:
b. Ochrana obchodného tajomstva: i) spoločnosť Philips považuje požadované údaje za obchodné tajomstvo podľa platných právnych predpisov a ii) od ich zverejnenia by sa dalo odôvodnene očakávať, že spôsobí vážnu ekonomickú ujmu spoločnosti Philips alebo tretej strane, ktorá je držiteľom obchodného tajomstva; iii) zmluvné strany nie sú schopné napriek úsiliu v dobrej viere dosiahnuť dohodu o primeraných technických a organizačných ochranných opatreniach.
Ak spoločnosť Philips súhlasí so zverejnením údajov z produktu alebo súvisiacej služby, ktoré obsahujú osobné údaje alebo obchodné tajomstvá, používateľ je nad rámec podmienok stanovených v samostatnej zmluve povinný: i) zaviesť a udržiavať vhodné právne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti, bezúhonnosti a zákonnosti spracovania takýchto údajov; ii) zdržať sa sprístupnenia takýchto údajov tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Philips; iii) zostať plne zodpovedný za akékoľvek neoprávnené použitie, zverejnenie alebo porušenie; iv) neupravovať, nedeaktivovať a neobchádzať žiadne technické ochranné opatrenia zavedené spoločnosťou Philips.
Ak spoločnosť Philips súhlasí so zverejnením údajov z produktu alebo súvisiacej služby, používateľ môže tieto údaje používať výlučne na zákonné účely a v súlade s touto zmluvou. Používateľ výslovne súhlasí s tým, že nebude: i) používať údaje na vývoj alebo podporu vývoja produktov alebo služieb, ktoré konkurujú produktom alebo službám spoločnosti Philips, ani poskytovať údaje tretej strane s takýmto zámerom; ii) používať údaje na získanie poznatkov o ekonomickej situácii, aktívach a výrobných postupoch spoločnosti Philips; iii) zneužívať bezpečnostné zraniteľnosti alebo nedostatky v infraštruktúre spoločnosti Philips na získanie neoprávneného prístupu k údajom; iv) poskytovať údaje akejkoľvek tretej strane, ktorá má významnú kontrolu nad prístupom na digitálne trhy alebo platformy; v) používať údaje akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje platné zákonné alebo regulačné povinnosti.
Používanie údajov
Používateľ týmto oprávňuje spoločnosť Philips a jej pridružené spoločnosti používať akékoľvek ľahko dostupné údaje z produktov alebo súvisiacich služieb na nasledujúce účely:
b. poskytovanie podpory (napr. údržba, riešenie problémov), záruky či podobných služieb alebo posudzovanie nárokov používateľa alebo tretej strany (napr. týkajúce sa porúch) súvisiacich so službami;
c. monitorovanie a udržiavanie funkčnosti, bezpečnosti a zabezpečenia produktu, služby a/alebo duševného vlastníctva v nich a zabezpečovanie kontroly kvality;
d. dodržiavanie platných zákonov vrátane povinností uložených spoločnosti Philips ako výrobcovi produktu podľa predpisov a noriem špecifických pre produkt a dané odvetvie;
e. zlepšovanie fungovania akéhokoľvek produktu alebo služby ponúkanej spoločnosťou Philips;
f. vývoj nových produktov alebo služieb vrátane riešení umelej inteligencie (AI) vyvinutých spoločnosťou Philips, tretími stranami konajúcimi v mene spoločnosti Philips, prípadne v spolupráci s inými stranami alebo prostredníctvom spoločností vytvorených na špeciálne účely (ako sú spoločné podniky);
g. overovanie výkonnosti produktu alebo služby a zdôvodňovanie technických alebo marketingových tvrdení;
h. generovanie anonymizovaných alebo agregovaných údajov alebo vytváranie odvodených údajov na akýkoľvek zákonný účel (vrátane účelu sprístupnenia týchto údajov tretím stranám);
i. poskytovanie týchto údajov tretím stranám za predpokladu, že: i) tretia strana použije údaje iba na podporu spoločnosti Philips pri vykonávaní vyššie uvedených účelov alebo na sledovanie týchto účelov spolu so spoločnosťou Philips; a ii) spoločnosť Philips uzatvára záväzné zmluvy, ktoré vyžadujú od tretej strany, aby: používala údaje iba na dohodnuté účely, chránila údaje vhodnými technickými a organizačnými zárukami a neposkytovala ich nikomu ďalšiemu. Spoločnosť Philips môže na dosiahnutie vyššie uvedených dohodnutých účelov vždy využívať poskytovateľov služieb, ako sú cloud computing, hosting alebo podobné služby.
Spoločnosť Philips sa zaväzuje uplatňovať primerané ochranné opatrenia na údaje, ktoré sú za daných okolností primerané vzhľadom na stav vedy a techniky a náklady spojené s ochrannými opatreniami.
Ďakujeme, že ste si vybrali túto aplikáciu („aplikácia“). Aplikáciu možno použiť s príslušným elektrickým holiacim strojčekom Philips („produkt“) alebo ako samostatnú aplikáciu.
Musíte vykonať nasledujúce úkony, aby ste boli schopní naplno využívať služby, ktoré vám ponúka spoločnosť Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Holandsko („Philips“):
a. stiahnuť si aplikáciu;
b. prijať nižšie uvedené zmluvné podmienky na využívanie služieb („zmluvné podmienky“);
c. uznať, že aplikácia predstavuje formálny komunikačný kanál medzi spoločnosťou Philips a vami, napr. v prípade zmien v službách alebo v zmluvných podmienkach vzťahujúcich sa na služby („formálna komunikácia“);
d. vziať na vedomie, že služby sú závislé od dostupnosti infraštruktúry/systémových požiadaviek a služieb tretích strán (napr. poskytovateľ internetových služieb, mobilný operátor a. i.), ktorí sú v zmluvnom vzťahu s vami alebo so spoločnosťou Philips;
e. aktivovať služby pripojením produktu podľa pokynov v návode na používanie.
Ak využívate tieto služby ako používateľ v Európskej únii, chceli by sme vás upozorniť, že súčasťou tejto zmluvy sú aj doplňujúce podmienky, ktoré sú uvedené v Prílohe I, a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
Prehľad
Nákup akéhokoľvek produktu sa riadi zárukou poskytovanou s týmto produktom („Záruka“). Táto záruka predstavuje doplnok týchto zmluvných podmienok a neporušuje žiadne zákonné záručné práva, ktoré máte ako spotrebiteľ v krajine svojho bydliska.
Účet a (de)aktivácia
Prístup a používanie
Automatické aktualizácie softvéru
Zariadenia Jailbreak
Poplatky a spoplatnené inovácie
Používateľský obsah
Tretie strany a poplatky tretích strán
Vlastníctvo a duševné vlastníctvo
Vylúčenie záruky
Obmedzenie zodpovednosti
Z času na čas môžeme tieto zmluvné podmienky aktualizovať. V prípade, že to urobíme, vykonáme to formou formálnej komunikácie. Ak dôjde k zásadnej zmene dôležitých bodov týchto zmluvných podmienok (zmena materiálu), môžeme vás upozorniť na zmeny výraznejším spôsobom. Napríklad môžeme dočasne zvýrazniť nové alebo revidované časti týchto zmluvných podmienok, dočasne uverejniť v aplikácii dôležité upozornenie alebo dočasne pridať slovo „Aktualizované“ k názvu týchto zmluvných podmienok a/alebo akékoľvek hypertextové odkazy odkazujúce na tieto zmluvné podmienky. V niektorých prípadoch vám môžeme poslať aj e-mailovú správu alebo inú komunikáciu, ktorá vás upozorní na zmeny a na možnosti, ktoré máte k dispozícii, alebo na kroky, ktoré môžete vykonať skôr, než tieto zmeny nadobudnú účinnosť. Vašu nečinnosť alebo neustále používanie služieb aj po takýchto oznámeniach alebo upozorneniach či prijatí akýchkoľvek zmien, na ktoré sa vyžaduje váš predchádzajúci súhlas, budete považovať za súhlas s týmito zmenami.
Rozhodné právo
Súhlasíte s tým, že nebudete priamo ani nepriamo exportovať či opätovne exportovať služby, produkt, softvér produktu, aplikáciu a/alebo softvér aplikácie do ktorejkoľvek krajiny, na ktorú sa uplatňuje zákon Spojených štátov o regulácii vývozu alebo akýkoľvek iný podobný zákon alebo právny predpis Spojených štátov vyžadujúci vývoznú licenciu alebo iné schválenie vládou USA, pokiaľ sa najprv nezískala príslušná vývozná licencia alebo schválenie.
a. Obavy týkajúce sa osobných údajov: i) požadované údaje obsahujú osobné údaje a ii) používateľ nie je dotknutou osobou a iii) spoločnosť Philips určí, že podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov neexistujú žiadne platné právne základy na sprístupnenie osobných údajov.
a. plnenie akejkoľvek dohody s používateľom alebo činností súvisiacich s takouto zmluvou;
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