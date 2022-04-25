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    Signage Solutions LED displej

    41BDL7539L/00

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    Bez obmedzení. Bez hraníc. Séria Philips L-Line 7000 je riešenie reklamno-informačného LED zobrazovania s nekonečnými možnosťami tvaru a veľkosti. Plynulé prepojenie a možnosti viacerých veľkostí umožňujú skutočne jedinečné zobrazenia akýchkoľvek rozmerov s dokonalým výsledkom.

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    Signage Solutions LED displej

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    LED displej pre všetky formy a tvary

    • 41“ (111,7 cm)
    • Direct View LED

    Dostupné v 3 veľkostiach

    S patentovanými držiakmi na rýchle upevnenie je inštlaácia ešte rýchlejšia. Tieto voliteľné prvky sú dostupné na ploché uchytenie, vypuklé (177,5/175/172,5 stupňov), a v tvare „L“ na rohy.

    Ochranná vrstva a ochrana pred vniknutím

    Ochranná vrstva odolná voči prachu, nečistotám, hubám a vlhkosti chráni výrobok a uľahčuje jeho údržbu. Klasifikovaný a certifikovaný v triede IP30 proti vniknutiu cudzích častíc na zníženie rizika skratu spôsobeného prachom a koróziou.

    Dynamické spojenie panelov

    Kombinujte LED panely Philips série L-Line 7000 LED pre vytvorenie jedného displeja ľubovoľného tvaru a rozmerov. Dynamické a flexibilné zarovnávacie kolíky zaručujú dokonalé spojenie za akýchkoľvek okolností, vďaka čomu je výsledná zobrazovacia plocha hladká a bez spojov. Každý LED panel tiež disponuje otvormi na každej strane, aby bolo káblové prepojenie medzi LED panelmi a externým zdrojom signálu pohodlnejšie a účelovejšie. Otvory na vrchu a spodku LED panelu sa dajú odkryť v prípade, že prístup je možný iba zo spodnej alebo vrchnej strany panelu.

    Dynamické šetrenie energie

    Displeje s LED panelmi Philips Professional používajú vysokovýkonné obrazovky LED, ktoré sú dôkladne testované, energeticky úsporné a s dobrým pomerom cena/výkon. Naviac, vylepšená technológia umožňuje displejom dynamicky šetriť elektrickú energiu.

    Kalibrovaný vo výrobni

    Každý LED panel série Philips L-Line je kalibrovaný v našej výrobni za dokonalých podmienok. To znamená, že nie je potrebná ďalšia kalibrácia na mieste, čím je skrátená doba inštalácie. Kalibračné a konfiguračné súbory sú k dispozícii, aby sa zabezpečila rýchla údržba.

    Dizajn na spomaľovanie horenia

    Dizajn zabraňujúci horeniu, ktorý spomaľuje šírenie ohňa a pomáha chrániť celistvosť konštrukcie LED panelov v prípade požiaru. Testované a s certifikátom protipožiarnej ochrany.

    V ľubovoľnom tvare, tvare „L“ alebo zakrivené

    LED panely Philips série L-Line 7000 disponujú výškou 25 cm a sú dostupné v 50 cm, 75 cm a 100 cm šírke. Tieto displeje sú pripravené na inštaláciu v ľubovoľnom usporiadaní bez omedzení veľkosti. Tiež sú dostupné so skosenými rohmi na vytvorenie vypuklého ako aj preliačeného usporiadania.

    LED panel s vysokým jasom

    Zobrazujte všetky druhy obsahu v akomkoľvek nastavení. Urobte veľký dojem vďaka presným a jasným správam aj na svetlých miestach, ako napríklad výklady alebo miesta pod priamym slnečným svetlom. Tento vysoko jasný LED panel je dokonalý pre pritiahnutie pozornosti vo veľkých, rušných oblastiach, ktoré sa nachádzajú vo vysoko jasnom okolitom osvetlení.

    Voliteľné skosené rohy umožňujú zakrivenie displeja

    Vytvárajte bezrámové displeje akýchkoľvek rozmerov, tvaru alebo rozlíšenia. Modulárny dizajn LED panelov Philips Professional pre vás znamená možnosť prispôsobenia sa akémukoľvek priestoru. Zostavujte obrovské pohlcujúce inštalácie alebo nezvyčajné vzory. Jednoducho vytvárajte displeje, ktoré plynulo obtekajú okolo dverí alebo iných otvorov. A s našou novou sériou Philips 7000 ľahko vytvoríte aj displeje s rohmi alebo zakrivením.

    Aktívne sledovanie funkčnosti Philips

    Dosiahnite dokonalosť vďaka presnosti. Aktívne sledovanie funkčnosti robí údržbu rýchlou, jednoduchou a predvídateľnou vďaka tomu, že zobrazuje presný čas a miesto chyby. S použitím tohto softvéru, ktorý pracuje v reálnom čase online aj offline, je nahradenie potrebných častí efektívne a nepostrádateľné pre vlastníkov, ktorí majú displeje na rôznych geografických miestach.

    Bezspojové spojenie pre dokonalé zobrazenie

    Váš LED displej Philips Professional má zabudovaný systém na upevnenie káblov, s ktorým sú sieťové i dátové káble usporiadané. Panely tiež ponúkajú možnosť zreťazenia, čo sa týka výkonu i dát. Vďaka tomu sa dá minimalizovať spleť káblov a urýchliť inštalácia.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Pomer strán
      4 : 1
      Rovnomernosť jasu
      >= 97 %
      Jas po kalibrácii
      2650 nitov
      Jas pred kalibráciou
      3500 nitov
      Kalibrácia (jas/farby)
      Podporované
      Rozsah nastavenia teploty farieb
      4000 – 9500 K (pomocou softvéru)
      Predvolená teplota farieb
      6500 ± 500 K
      Pomer kontrastu (typický)
      11000:1
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      140  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      140  stupeň
      Dokonalejšie zobrazenie
      Displej so širokým farebným rozsahom
      Umiestnenie
      Na šírku
      Frekvencia obrazov (Hz)
      50 a 60
      Obnovovacia frekvencia (Hz)
      2 100 ~ 3 900 (14 bitov: 3 900 Hz)
      Použitie
      Interiér

    • Vybavenie a vlastnosti

      Jednoduchá inštalácia
      • Vodiace kolíky
      • Malá hmotnosť
      Napájanie zreťazenia
      Pre 230 V prostredia: 8 skriniek alebo menej, pre 110 V prostredia: 4 skriniek alebo menej, max. 10 A
      Zreťazenie riadenia signálu
      RJ45

    • Príkon

      Vstupné napätie
      AC 100 – 240 V (50 a 60 Hz)
      Spotreba energie pri čiernej obrazovke (W)
      < 11
      Max. spotreba stried. prúdu (W)
      < 143,7
      Max. spotreba BC (W)
      < 199
      Bežná spotreba energie (W)
      < 47,9

    • Prevádzkové podmienky

      Rozsah teploty (prevádzkový)
      –20 – 45  °C
      Rozsah teploty (uskladnenia)
      –20 – 50  °C
      Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]
      10 až 80 %
      Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]
      10 až 85 %

    • Skrinka

      Plocha skrinky (m2)
      0,25
      Pixely skrinky (bod)
      16 384
      Rozlíšenie skrinky (Š x V)
      256 x 64
      Rozmery skrinky (mm)
      1000x250x42
      Dátový konektor
      RJ45
      Sieťový konektor
      3-kolíková zásuvka (vstup C14, výstup C13)
      Množstvo prijímacích kariet
      1 ks
      Špecifikácie prijímacej karty
      A5S Plus
      Značka prijímacej karty
      NovaStar
      Hmotnosť (kg)
      5,87 kg (±294 g)
      Skrinka diagonálne (palce)
      40,6"
      Konštrukcia skrinky
      Tlakovo odlievaný hliník
      Bočný uhol (stupne)
      45

    • Modul

      Typ LED diódy
      Medený kábel SMD 1921
      Pixelové zloženie
      1R1G1B
      Životnosť LED (hod)
      100 000 pri polovičnom jase
      Rozlíšenie modulu (Š x V v pixeloch)
      64x64
      Odstup pixelov (mm)
      3,9
      Veľkosť modulu (Š x V v mm)
      249,9 * 249,9

    • Príslušenstvo

      Kábel LAN (RJ45, CAT-5)
      2 ks
      Napájací kábel
      2 ks
      Stručná príručka spustenia
      1 ks

    • Rozličné

      Záruka
      2 roky
      Regulačné schválenia
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, časť 15, trieda A
      • EAC
      Osvedčenie o horľavosti
      • BS 476, časť 7:1997
      • UL94
      Ochranná vrstva
      doska s rozbočovačmi, zadný LED modul

    • Údaje o balení

      Rozmery balenia (mm)
      1270x421x224
      Hmotnosť brutto (kg)
      11,28

    Badge-D2C

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