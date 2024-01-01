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    Signage Solutions Displej Q-Line

    65BDL3511Q/02

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    Podávajte informácie a očarte vďaka profesionálnemu displeju Philips Q-Line s rozlíšením Ultra HD. Toto spoľahlivé riešenie vám umožní rýchlu prípravu a spustenie presne podľa vašich potrieb.

    Signage Solutions Displej Q-Line

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    Displej s jednoduchým nastavením a dobou prevádzky 18/7.

    • 65" (165 cm)
    • Priame LED podsvietenie
    • Ultra HD
    Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control

    Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control

    Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

    FailOver zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva

    FailOver zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva

    Či už máte obrazovku v čakárni, alebo v zasadačke, nemala by byť nikdy prázdna. Vďaka funkcii FailOver dokáže profesionálny displej Philips automaticky prepínať z primárneho na sekundárny vstup, takže obsah môže prehrávať aj vtedy, keď je primárny zdroj nedostupný. Jednoducho nastavte zoznam alternatívnych vstupov, aby vaše priestory nezostali bez života.

    Naplánujte, čo len chcete a kedy chcete, pomocou SmartPlayer

    Naplánujte, čo len chcete a kedy chcete, pomocou SmartPlayer

    Premeňte svoje zariadenie USB na skutočné cenovo priaznivé digitálne zariadenie na zobrazovanie. Stačí si uložiť obsah (video, audio, obrázky) na zariadenie USB a pripojiť ho k displeju. Vytvorte si vlastný zoznam prehrávania a naplánujte premietanie obsahu cez ponuku obrazovky. Vytvorený zoznam na prehrávanie si môžete vychutnať kedykoľvek a kdekoľvek.

    Integrovaný prehrávač médií. Jednoducho rozvrhnite obsah zariadenia USB

    Jednoducho rozvrhnite obsah na prehrávanie zo zariadenia USB. Váš profesionálny displej Philips sa zapne z pohotovostného režimu a začne prehrávať obsah, ktorý chcete, a po ukončení prehrávania sa opäť vráti do pohotovostného režimu.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      163.9  cm
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      64.5  palec
      Pomer strán
      16:9
      Rozlíšenie panela
      3840 x 2160
      Odstup pixelov
      0,372 x 0,372 mm
      Optimálne rozlíšenie
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Jas
      400  cd/m²
      Farby displeja
      1,07 miliardy
      Pomer kontrastu (typický)
      1 200:1
      Dynamický kontrastný pomer
      500 000:1
      Čas odozvy (typický)
      8  ms
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      178  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      178  stupeň
      Technológia panelov
      IPS
      Klinický obraz
      Predvolenie D-Image (kompatibilné DICOM časť 14)
      Opar
      25 %

    • Pripojiteľnosť

      Zvukový výstup
      Jack konektor 3,5 mm
      Video vstup
      • DVI-I (1x)
      • HDMI 2.0 (3x)
      • USB 2.0 (2x)
      Zvukový vstup
      3,5 mm konektor
      Externé ovládanie
      • IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor
      • RJ45
      • RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor

    • Vybavenie a vlastnosti

      Umiestnenie
      • Zobrazenie na šírku (18/7)
      • Na výšku (18/7)
      Dlaždicové zobr. na videostene
      Do 10 x 15
      Ovládanie klávesnicou
      • Skryté
      • Uzamykateľné
      Signál diaľkového ovládania
      Uzamykateľné
      Zoslučkovanie signálu
      • RS232
      • Posunutie signálu IR
      Jednoduchá inštalácia
      Inteligentný nástavec
      Funkcie úspory energie
      Smart Power
      Ovládateľný cez sieť
      • RS232
      • RJ45
      Spustenie
      • Odloženie zapnutia
      • Stav zapnutia
      • Spustenie na zdroji
      Okno spustenia
      zapnúť/vypnúť logo Philips

    • Zvuk

      Vstavané reproduktory
      2 x 10 W RMS

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      100 – 240 V~, 50/60 Hz
      Spotreba (typická)
      165  W
      Spotreba (max.)
      220 W
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      <0,5 W
      Funkcie úspory energie
      Smart Power
      Trieda energetického štítku
      G

    • Podporované rozlíšenie displeja

      Počítačové formáty
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200 pri 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Formáty videa
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 60 Hz
      • 1 080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160 pri 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Rozmery

      Šírka prístroja
      1462,3  mm
      Hmotnosť výrobku
      27,80  kg
      Výška prístroja
      837,3  mm
      Hĺbka prístroja
      68,9mm (hĺbka pri upevnení na stenu)/89,9mm (hĺbka pri použití rukoväte)  mm
      Šírka zostavy (palce)
      57,57  palec
      Výška zostavy (palce)
      32.96  palec
      Upevnenie na stenu
      400 x 400 mm, M8
      Hĺbka zostavy (palce)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  palec
      Šírka rámu
      14,9 mm (rovnomerný rám)
      Hmotnosť produktu (v librách)
      61,29  lb

    • Prevádzkové podmienky

      Nadmorská výška
      0 – 3000 m
      Rozsah teploty (prevádzkový)
      0 – 40  °C
      MTBF
      50 000  hodina(y)
      Rozsah teploty (uskladnenia)
      –20 – 60  °C
      Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]
      20 ~ 80 % RH (žiadna kondenzácia)
      Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]
      5 ~ 95 % RH (žiadna kondenzácia)

    • Multimediálne aplikácie

      Prehrávanie videa z USB
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      Prehrávanie obrázkov z USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Prehrávanie zvuku z USB
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Kábel IR snímača (1,8 m) (1x)
      • Logo Philips (1x)
      • Sieťový napájací kábel
      • Kryt vypínača AC
      • Stručná príručka spustenia (1x)
      • Diaľkové ovládanie a batérie AAA
      • Kábel RS232 na zreťazenie (1x)
      • Kryt USB a skrutka x1
      • Káblová svorka (3x)

    • Rozličné

      Jazyky ponuky na obrazovke
      • Arabčina
      • Angličtina
      • Francúzština
      • Nemčina
      • Taliančina
      • Japončina
      • Poľština
      • Ruština
      • Španielčina
      • Zjednodušená čínština
      • Turečtina
      • Tradičná čínština
      Záruka
      3-ročná záruka
      Regulačné schválenia
      • CE
      • FCC, Trieda A
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
      • PSB

    Badge-D2C

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