65BDL3511Q/02
Vyniknite
Podávajte informácie a očarte vďaka profesionálnemu displeju Philips Q-Line s rozlíšením Ultra HD. Toto spoľahlivé riešenie vám umožní rýchlu prípravu a spustenie presne podľa vašich potrieb.
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.
Či už máte obrazovku v čakárni, alebo v zasadačke, nemala by byť nikdy prázdna. Vďaka funkcii FailOver dokáže profesionálny displej Philips automaticky prepínať z primárneho na sekundárny vstup, takže obsah môže prehrávať aj vtedy, keď je primárny zdroj nedostupný. Jednoducho nastavte zoznam alternatívnych vstupov, aby vaše priestory nezostali bez života.
Premeňte svoje zariadenie USB na skutočné cenovo priaznivé digitálne zariadenie na zobrazovanie. Stačí si uložiť obsah (video, audio, obrázky) na zariadenie USB a pripojiť ho k displeju. Vytvorte si vlastný zoznam prehrávania a naplánujte premietanie obsahu cez ponuku obrazovky. Vytvorený zoznam na prehrávanie si môžete vychutnať kedykoľvek a kdekoľvek.
Jednoducho rozvrhnite obsah na prehrávanie zo zariadenia USB. Váš profesionálny displej Philips sa zapne z pohotovostného režimu a začne prehrávať obsah, ktorý chcete, a po ukončení prehrávania sa opäť vráti do pohotovostného režimu.
Obraz/Displej
Pripojiteľnosť
Vybavenie a vlastnosti
Zvuk
Príkon
Podporované rozlíšenie displeja
Rozmery
Prevádzkové podmienky
Multimediálne aplikácie
Príslušenstvo
Rozličné
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