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    Brilliance LCD displej s rozlíšením 4K Ultra HD

    BDM4350UC/00

    Ultra vysoké rozlíšenie 4K

    Mohutný 43-palcový profesionálny displej Philips s rozlíšením Ultra HD vám poskytuje veľkorysý priestor na komplexný obraz so všetkými detailmi v mimoriadne vysokom rozlíšení 4K (štvornásobne vyššie rozlíšenie ako Full HD).

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    Brilliance LCD displej s rozlíšením 4K Ultra HD

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    Ultra vysoké rozlíšenie 4K

    Vychutnajte si dokonalý obraz so všetkými detailmi

    • 43 (uhlopriečka 42,51"/108 cm)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Rozlíšenie UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) pre úplnú presnosť

    Rozlíšenie UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) pre úplnú presnosť

    Tieto displeje Philips využívajú panely s vysokým výkonom a vytvárajú obraz pomocou technológie UltraClear s rozlíšením 4K UHD (3840 x 2160). Či už ste náročný profesionál, ktorý potrebuje extrémne detailný obraz pre riešenia CAD, používate aplikácie s 3D grafikou alebo ste finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, na displejoch Philips obraz a grafika skutočne ožijú.

    Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

    Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

    Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

    Technológia MultiView 4K pre 4 systémy na jednej obrazovke

    Technológia MultiView 4K pre 4 systémy na jednej obrazovke

    Funkcia MultiView na tomto veľkom displeji Philips s rozlíšením 4K UHD umožňuje mať zobrazené až štyri systémy, každý v rozlíšení Full HD. Na monitorovanie štyroch systémov na jednej obrazovke môžete použiť funkciu obraz vedľa obrazu (PbP) na účely pozorovania miestností alebo na bezpečnostné účely. Ak pracujete na viacerých zariadeniach, napríklad súčasne používate dva vedľa seba stojace notebooky, s touto funkciou bude spolupráca medzi nimi produktívnejšia. Prípadne ak sledujete živý futbalový prenos cez set-top box a zároveň pracujete na počítači, môžete použiť režim obraz v obraze (PiP).

    SmartUniformity pre konzistentný obraz

    SmartUniformity pre konzistentný obraz

    Zmeny jasu a farby na LCD obrazovkách sú bežným javom. Režim Philips SmartUniformity vytvára obraz s presným jasom, čo je dôležité pri práci s fotografiami, dizajne a tlači. Vďaka farebnej metrike na vyhodnotenie farebnej presnosti je tento režim vykalibrovaný tak, aby bola splnená priemerná uniformita luminancie nad 95 %. Výberom tohto režimu získate jednotný a presný obraz.

    Predvoľby SmartImage pre jednoduchú optimalizáciu nastavení obrazu

    Predvoľby SmartImage pre jednoduchú optimalizáciu nastavení obrazu

    SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!

    Technológia MHL pre zábavu s mobilným obsahom na veľkej obrazovke

    Technológia MHL pre zábavu s mobilným obsahom na veľkej obrazovke

    Mobile High Definition Link (MHL) je mobilné rozhranie pre zvuk a obraz na priame pripojenie mobilných zariadení a iných prenosných zariadení k obrazovkám s vysokým rozlíšením. Pomocou voliteľného kábla MHL môžete svoje mobilné zariadenie s podporou technológie MHL pripojiť k tomuto veľkému displeju od spoločnosti Philips a sledovať, ako vaše HD videá ožijú s plne digitálnym zvukom. Teraz si môžete na veľkej obrazovke vychutnávať vaše mobilné hry, fotografie, filmy alebo iné aplikácie a súčasne nabíjať svoje mobilné zariadenie, vďaka čomu sa vám nikdy nevybije batéria uprostred zábavy.

    Dizajn s úzkym rámikom pre štýlový vzhľad

    Dizajn s úzkym rámikom dodá informačnému displeju štýlový vzhľad a ten úhľadne zapadne do takmer každého prostredia. Navyše je tento dizajn ideálny pre dlaždicové zobrazovanie na videostene.

    Výkonné 7 W reproduktory, pomocou ktorých si svoj obsah vychutnáte naplno

    Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.

    Rozbočovač USB 3.0 pre praktický prístup a rýchle nabíjanie

    Technológia Super Speed USB 3.0 využíva rýchlosť prenosu 5,0 gbit/s, čo je približne 10-krát rýchlejšie ako pri štandarde USB 2.0. Vďaka tomu výrazne znížite trvanie prenosu údajov, čo vám ušetrí čas aj peniaze. Vďaka vyššej kapacite, mimoriadne vysokej rýchlosti prenosu, lepšej správe napájania a špičkovému výkonu predstavuje USB 3.0 najnovší globálny štandard, ktorý vám umožní používať veľkokapacitné úložné zariadenia. Nová technológia FastCharge vám umožní rýchle nabíjanie, aby ste nestrácali čas. Zariadenia USB 3.0 sú spätne kompatibilné so zariadeniami USB 2.0.

    Pripojenie SmartConnect s konektormi DisplayPort, HDMI a VGA

    Tieto displeje Philips sú vybavené najvyspelejšími možnosťami pripojenia, napríklad konektorom VGA, Display Port alebo univerzálnym konektorom HDMI, vďaka čomu si môžete vychutnať zvuk a video vo vysokom rozlíšení bez kompresie. Nové pripojenie DisplayPort a HDMI 2.0 teraz umožňuje rozlíšenie 4K pri frekvencii 60 Hz a prináša tak plynulé zobrazovanie. Pripojenie USB zasa zaisťuje mimoriadne rýchly prenos údajov a univerzálnu konektivitu. Bez ohľadu na to, aký zdroj používate, môžete mať istotu, že tento displej Philips je výhodnou investíciou, ktorú tak skoro ničím nenahradíte!

    Upevnenie VESA pre dokonalé nastavenie

    Schéma upevnenia VESA zaručuje kompatibilitu so stovkami inovačných riešení upevnenia.

    Nulová spotreba energie pri použití vypínača Zero Watt

    Jednoduchým stlačením prakticky umiestneného spínača Zero Watt v zadnej časti monitora môžete monitor úplne odpojiť od napájania. Výsledkom je nulová spotreba a ešte výraznejšie zníženie vytvárania emisií uhlíkových plynov

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Veľkosť panela
      42,51 palca (108 cm)
      Pomer strán
      16:9
      Typ panelu LCD
      IPS LCD
      Typ podsvietenia
      Systém W-LED
      Odstup pixelov
      0,2451 x 0,2451 mm
      Optimálne rozlíšenie
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Jas
      300  cd/m²
      Rovnomernosť jasu
      96 až 105 %
      Farby displeja
      Podpora farieb: 1,07 miliardy farieb (10 bitov)
      Pomer kontrastu (typický)
      1 200:1
      SmartContrast
      50 000 000:1
      Čas odozvy (typický)
      5 ms (sivá na sivú)*
      Uhol zobrazenia
      • 178º (H) / 178º (V)
      • pri C/R > 20
      Dokonalejšie zobrazenie
      SmartImage
      Efektívna viditeľná oblasť
      941,2 (V) x 529,4 (Š)
      Frekvencia snímania
      VGA/HDMI: 30 - 99 kHz ; DP: 30 - 160 kHz (H) / VGA: 56 - 80 Hz ; HDMI/DP: 23 - 80 Hz (V)
      sRGB
      Áno
      MHL
      1080p pri 60 Hz
      Delta E
      < 3
      Bez kmitania
      Áno
      Typ obrazovky
      Antireflexná, 3H, Zahmlenosť: 1 %

    • Pripojiteľnosť

      Vstup signálu
      • VGA (Analógový)
      • DisplayPort x 2
      • HDMI (2.0) – MHL x 2
      USB
      USB 3.0x4 (1 W/rýchle nabíjanie)*
      Synchronizačný vstup
      • Oddelená synchronizácia
      • Synchronizácia na zelenej
      Zvuk (vstup/výstup)
      • Vstup PC audio
      • Slúchadlový výstup

    • Vybavenie a vlastnosti

      Vstavané reproduktory
      7 W x 2
      Kompatibilita s Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10/8.1/8/7
      Pohodlie používateľa
      • SmartImage
      • Multiview
      • Užívateľ
      • Ponuka
      • Zapnuté/Vypnuté
      OSD jazyky
      • Brazílska portugalčina
      • Čeština
      • Holandčina
      • Angličtina
      • Fínčina
      • Francúzština
      • Nemčina
      • Grécky
      • Maďarčina
      • Taliančina
      • Japončina
      • Kórejčina
      • Poľština
      • Portugalčina
      • Ruština
      • Zjednodušená čínština
      • Španielčina
      • Švédčina
      • Tradičná čínština
      • Turečtina
      • Ukrajinčina
      Ďalšia užitočná funkcia
      • Kensington uzamknutie
      • Upevnenie VESA (200 x 200 mm)
      Ovládací softvér
      SmartControl
      MultiView
      • PIP (2x zariadenia)
      • PBP (4x zariadenia)

    • Príkon

      Režim ECO
      46,5 W (typ.)
      Zdroj napájania
      • Vstavaný
      • 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
      Režim vypnutia
      Nulová spotreba pomocou vypínača
      Režim prevádzky
      63,1 W (typ.) (skúšobná metóda EnergyStar 6.0)
      Pohotovostný režim
      < 0,5 W (typ.)
      Indikačná LED dióda napájania
      • Prevádzka - biela
      • Pohotovostný režim – biela (blikanie)

    • Rozmery

      Balenie v mm (Š x Vx H)
      1 070 x 680 x 160  mm
      Produkt bez stojana (mm)
      968 x 562 x 82  mm
      Produkt so stojanom (max. výška)
      968 x 630 x 259  mm

    • Hmotnosť

      Produkt s balením (kg)
      14,29  kg
      Produkt so stojanom (kg)
      9,72  kg
      Produkt bez stojana (kg)
      9,40  kg

    • Prevádzkové podmienky

      Nadmorská výška
      Prevádzka: +3658 m (12 000 stôp), mimo prevádzky +12 192 m (40 000 stôp)
      Rozsah teploty (prevádzkový)
      0 °C až 40 °C  °C
      MTBF
      70 000 hod. (bez podsvietenia)  hodina(y)
      Relatívna vlhkosť
      20 – 80 %  %
      Rozsah teploty (uskladnenia)
      od -20 °C do 60 °C  °C

    • Udržateľnosť

      Životné prostredie a energia
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      Recyklovateľný obalový materiál
      100  %
      Konkrétne látky
      • Telo bez obsahu PVC/BFR
      • Bez ortuti

    • Zhoda a normy

      Regulačné schválenia
      • CECP
      • WEEE
      • KCC
      • PSE
      • VCCI
      • J-MOSS
      • EPA
      • BSMI
      • SEMKO
      • RCM
      • Značka CE
      • FCC Trieda B
      • EAC
      • cETLus
      • TUV/ISO9241-307
      • PSB
      • E-standby
      • SASO
      • CB
      • China RoHS
      • UKRAJINČINA
      • Kuvajt
      • KUCAS
      • ICES-003

    • Skrinka

      Povrchová úprava
      Lesklá (predný rám)/textúra (podstavec/zadný kryt)
      Podstavec
      Strieborná
      Predný okrajový rám
      Čierna
      Zadný kryt
      Čierna

    • Obsah balenia

      Káble
      VGA, HDMI, DP, zvukový kábel, napájací kábel
      Monitor so stojanom
      Áno
      Dokumentácia pre používateľa
      Áno

    Badge-D2C

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    • Tento displej Philips má certifikáciu MHL. Ak sa však vaše zariadenie nepripojí alebo nefunguje správne, pozrite si najčastejšie otázky o vašom zariadení alebo požiadajte o pomoc priamo jeho výrobcu. Kvôli pravidlám výrobcu vášho zariadenia môže byť potrebné zakúpiť si konkrétny kábel alebo adaptér MHL od tohto výrobcu, aby zariadenie fungovalo
    • Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám poskytne predajca vášho zariadenia MHL.
    • Úspora ErP v pohotovostnom režime/vypnutom stave neplatí pre funkciu nabíjania cez pripojenie MHL
    • Úplný zoznam zariadení s podporou technológie MHL nájdete na adrese www.mhlconsortiun.org
    • Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2
    • Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
    • Na 4 systémy na jednej obrazovke sú potrebné štyri vstupy.

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