BDM4350UC/00
Ultra vysoké rozlíšenie 4K
Mohutný 43-palcový profesionálny displej Philips s rozlíšením Ultra HD vám poskytuje veľkorysý priestor na komplexný obraz so všetkými detailmi v mimoriadne vysokom rozlíšení 4K (štvornásobne vyššie rozlíšenie ako Full HD).Zobraziť všetky výhody
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Tieto displeje Philips využívajú panely s vysokým výkonom a vytvárajú obraz pomocou technológie UltraClear s rozlíšením 4K UHD (3840 x 2160). Či už ste náročný profesionál, ktorý potrebuje extrémne detailný obraz pre riešenia CAD, používate aplikácie s 3D grafikou alebo ste finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, na displejoch Philips obraz a grafika skutočne ožijú.
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
Funkcia MultiView na tomto veľkom displeji Philips s rozlíšením 4K UHD umožňuje mať zobrazené až štyri systémy, každý v rozlíšení Full HD. Na monitorovanie štyroch systémov na jednej obrazovke môžete použiť funkciu obraz vedľa obrazu (PbP) na účely pozorovania miestností alebo na bezpečnostné účely. Ak pracujete na viacerých zariadeniach, napríklad súčasne používate dva vedľa seba stojace notebooky, s touto funkciou bude spolupráca medzi nimi produktívnejšia. Prípadne ak sledujete živý futbalový prenos cez set-top box a zároveň pracujete na počítači, môžete použiť režim obraz v obraze (PiP).
Zmeny jasu a farby na LCD obrazovkách sú bežným javom. Režim Philips SmartUniformity vytvára obraz s presným jasom, čo je dôležité pri práci s fotografiami, dizajne a tlači. Vďaka farebnej metrike na vyhodnotenie farebnej presnosti je tento režim vykalibrovaný tak, aby bola splnená priemerná uniformita luminancie nad 95 %. Výberom tohto režimu získate jednotný a presný obraz.
SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!
Mobile High Definition Link (MHL) je mobilné rozhranie pre zvuk a obraz na priame pripojenie mobilných zariadení a iných prenosných zariadení k obrazovkám s vysokým rozlíšením. Pomocou voliteľného kábla MHL môžete svoje mobilné zariadenie s podporou technológie MHL pripojiť k tomuto veľkému displeju od spoločnosti Philips a sledovať, ako vaše HD videá ožijú s plne digitálnym zvukom. Teraz si môžete na veľkej obrazovke vychutnávať vaše mobilné hry, fotografie, filmy alebo iné aplikácie a súčasne nabíjať svoje mobilné zariadenie, vďaka čomu sa vám nikdy nevybije batéria uprostred zábavy.
Dizajn s úzkym rámikom dodá informačnému displeju štýlový vzhľad a ten úhľadne zapadne do takmer každého prostredia. Navyše je tento dizajn ideálny pre dlaždicové zobrazovanie na videostene.
Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.
Technológia Super Speed USB 3.0 využíva rýchlosť prenosu 5,0 gbit/s, čo je približne 10-krát rýchlejšie ako pri štandarde USB 2.0. Vďaka tomu výrazne znížite trvanie prenosu údajov, čo vám ušetrí čas aj peniaze. Vďaka vyššej kapacite, mimoriadne vysokej rýchlosti prenosu, lepšej správe napájania a špičkovému výkonu predstavuje USB 3.0 najnovší globálny štandard, ktorý vám umožní používať veľkokapacitné úložné zariadenia. Nová technológia FastCharge vám umožní rýchle nabíjanie, aby ste nestrácali čas. Zariadenia USB 3.0 sú spätne kompatibilné so zariadeniami USB 2.0.
Tieto displeje Philips sú vybavené najvyspelejšími možnosťami pripojenia, napríklad konektorom VGA, Display Port alebo univerzálnym konektorom HDMI, vďaka čomu si môžete vychutnať zvuk a video vo vysokom rozlíšení bez kompresie. Nové pripojenie DisplayPort a HDMI 2.0 teraz umožňuje rozlíšenie 4K pri frekvencii 60 Hz a prináša tak plynulé zobrazovanie. Pripojenie USB zasa zaisťuje mimoriadne rýchly prenos údajov a univerzálnu konektivitu. Bez ohľadu na to, aký zdroj používate, môžete mať istotu, že tento displej Philips je výhodnou investíciou, ktorú tak skoro ničím nenahradíte!
Schéma upevnenia VESA zaručuje kompatibilitu so stovkami inovačných riešení upevnenia.
Jednoduchým stlačením prakticky umiestneného spínača Zero Watt v zadnej časti monitora môžete monitor úplne odpojiť od napájania. Výsledkom je nulová spotreba a ešte výraznejšie zníženie vytvárania emisií uhlíkových plynov
Obraz/Displej
Pripojiteľnosť
Vybavenie a vlastnosti
Príkon
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkové podmienky
Udržateľnosť
Zhoda a normy
Skrinka
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