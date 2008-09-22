Jednoducho použiteľná samostatná karta mediálneho inzerenta pracuje s našimi profesionálnymi monitormi značenia pre plánovanie mediálneho obsahu. Spolu s programom EA Publisher môžete vytvoriť svoj vlastný obsah a naplánovať prezentácie a filmy na každý deň na 24 hodín.
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Riešenie značenie úplne použiteľné hneď po vybalení
Už vo vašom kancelárskom PC máte PowerPoint, máte digitálny fotoaparát s PC aplikáciou pre správu fotografií a videí spolu s displejom značenia série Philips BDLx231Cx/00. Teraz potrebujete už len jednu položku pre skutočné spustenie digitálneho značenia vo vašom obchode alebo oddelení. Easy Advertiser je kompletné balenie obsahujúce 1GB USB kľúč, všetky káble, konzolu a Smartcard s high-tech elektronikou na prehrávanie obsahu z USB, ktorý ste vytvorili pomocou obsiahnutého PC programu Easy Advertiser Publisher. Kartu nainštalujte podľa pokynov v príručke používateľa.
Jednoduchá PC aplikácia pre správu obsahu
Pri vlastnej tvorbe obsahu pre reklamu alebo podnikovú komunikáciu chcete použiť štandardné nástroje, ktoré už máte, v kombinácii s jednoduchou publikačnou aplikáciou. Easy Advertiser Publisher je program platformy Windows, ktorý dokáže importovať prezentácie aplikácie MS PowerPoint, fotografie JPEG a filmy vo formáte MPEG. Program vám pomáha vytvoriť rozvrhy pre zobrazovanie správneho obsahu v správnom čase počas 24 hodín. Cyklus je jednoduchý: vytvorte obsah, importujte obsah, naplánujte obsah, zverejnite obsah uložením na veľkokapacitné úložné USB zariadenie.
Spĺňa normy RoHS na ochranu životného prostredia
Displeje spoločnosti Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s prísnymi normami Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ktoré obmedzujú používanie olova a ďalších toxických látok, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie.
Nevyžaduje sa žiadna internetová inštalácia alebo pripojenie
Toto je samostatný a jednoducho inštalovateľný výrobok pre vaše činnosti verejného značenia bez zhonu pre predplácanie a iné inštalačné činnosti. Výrobok prehráva obsah z veľkokapacitného úložného USB zariadenia: nevyžaduje sa žiadny internet. Obsah uložíte na vaše veľkokapacitné úložné USB zariadenie prostredníctvom obsiahnutej PC aplikácie na vašom kancelárskom alebo domácom PC, pripojíte ho do karty nainštalovanej v displeji a prehrávanie sa spustí.
Kombinujte prezentácie aplikácie MS PowerPoint, obrázky a video
Chcete úplnú kreatívnu slobodu pri miešaní obrázkov z vášho digitálneho fotoaparátu, prezentácií aplikácie MS PowerPoint a filmov (až do 720 pixlov s vysokým rozlíšením!), ktoré ste vytvorili, v akomkoľvek poradí a kedykoľvek. S programom Easy Advertiser môžete miešať a snažiť sa o optimálny dopad na vaše publikum.
Naplánujte, čo len chcete a kedy chcete
Voľne môžete naplánovať správny obsah na správny čas rozdelený na 24 hodín tak, aby ste splnili informačné potreby vašich zákazníkov. Vytvorte jeden alebo viacero časových pozícií pomocou PC aplikácie Easy Advertiser Publisher PC. Obsah potiahnite a pustite do príslušnej časovej pozície. Pomocou tejto aplikácie vykonajte export na veľkokapacitné úložné USB zariadenie, USB zariadenie dajte do karty a vaša prezentácia sa spustí podľa naprogramovania.
Automatický pohotovostný režim, keď nie je aktívny žiadny plán
Ak nie je pre verejné zobrazovanie značenia naplánovaný žiadny obsah, mal by sa vypnúť do pohotovostného režimu, čím šetrí energiu pre životné prostredie a znižuje náklady na elektrinu. Pomocou diaľkového ovládania môžete tento stav vždy zrušiť a displej použiť pre iné účely, ako napríklad prehrávanie DVD.
Získajte to najlepšie z vášho displeja a zobrazte 720 pixlové HD video
Ostré a najlepšie vyzerajúce videá robia na vašich zákazníkov najlepší dojem. Všetky vysoko kvalitné MPEG2 HD (vysoké rozlíšenie) 720 pixlové videá exportované na veľkokapacitné úložné USB zariadenie prostredníctvom vašej PC aplikácie budú prehrané sviežo a čisto bez zaseknutí alebo iných artefaktov.
Jedno diaľkové ovládanie pre všetko
Diaľkové ovládanie dodané s vašim displejom bude s vašou aplikáciou pracovať dokonale. Všetky vlastnosti, všetky funkcie: môžete ich ovládať
Technické špecifikácie
Pripojiteľnosť
USB
1 x USB 2.0
Iné pripojenia
HDMI
Vybavenie a vlastnosti
Regulačné schválenia
Značka CE
RoHS
C-Tick
Hodiny
24/12 hodinové zobrazenie
Dostupný jazyk:
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Španielčina
Taliančina
Multimediálne aplikácie
Zdokonalenie prehrávania
Obrázková prezentácia
Prezentácia obrázkov a filmov
Voliteľné intervaly zobrazenia
Formáty prehrávania
JPEG (24-bit farebné neprog.)
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720 p)
Režim prehrávania
24 hodinové plánovanie obsahu
Automatický pohotovostný režim
Manuálne prehrávanie
Plynulé prehrávanie všetkého obsahu.
Softvérová PC aplikácia
Správa obsahu
Vytvorenie 24 hod. plánu obsahu
Vytvorenie viacerých prezentácií
Otáčanie obrázku
Zobrazenie miniatúr
Zobrazenie filmového pásu
Publikovanie naplánovaných súborov na USB
Podporované formáty súborov
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720 p)
MS PowerPoint 2003
Podporované operačné systémy
Windows XP
Príslušenstvo
Dodávané príslušenstvo
Stručná príručka spustenia
Disk CD-ROM so softvérom + manuál
Záručný list
1G USB jednotka flash
Plastový koncový uzáver
Kábel HDMI
Externý sieťový adaptér
Montážna konzola napájacieho zdroja
Voliteľné príslušenstvo
Platňa adaptéra VESA BM04211
Flexibilné upevnenie na stenu BM02212
Stropný držiak BM01311
Stropná platňa BM1321
Rozširovacia trubica 150 cm BM01711
Rozširovacia trubica 150 cm BM01811
Rozširovacia trubica 80 cm BM01611
Príbuzné výrobky
Kompatibilné s
BDL3231C
BDL4231C
Čo je v škatuli?
Ďalšie položky v škatuli
Stručná príručka spustenia
Disk CD-ROM so softvérom + manuál
Záručný list
1G USB jednotka flash
Plastový koncový uzáver
Kábel HDMI
Externý sieťový adaptér
Montážna konzola napájacieho zdroja
Voliteľné príslušenstvo: Platňa adaptéra VESA BM04211
Voliteľné príslušenstvo: Flexibilné upevnenie na stenu BM02212
Voliteľné príslušenstvo: Stropný držiak BM01311
Voliteľné príslušenstvo: Stropná platňa BM1321
Voliteľné príslušenstvo: Rozširovacia trubica 150 cm BM01711
Voliteľné príslušenstvo: Rozširovacia trubica 150 cm BM01811
Voliteľné príslušenstvo: Rozširovacia trubica 80 cm BM01611
Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.