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    Karty verejného značenia

    CRD01/00

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    Easy Advertiser

    Jednoducho použiteľná samostatná karta mediálneho inzerenta pracuje s našimi profesionálnymi monitormi značenia pre plánovanie mediálneho obsahu. Spolu s programom EA Publisher môžete vytvoriť svoj vlastný obsah a naplánovať prezentácie a filmy na každý deň na 24 hodín.

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    Karty verejného značenia

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    Easy Advertiser

    Vaše perfektné riešenie pre značenie

    • Easy Advertiser

    Riešenie značenie úplne použiteľné hneď po vybalení

    Už vo vašom kancelárskom PC máte PowerPoint, máte digitálny fotoaparát s PC aplikáciou pre správu fotografií a videí spolu s displejom značenia série Philips BDLx231Cx/00. Teraz potrebujete už len jednu položku pre skutočné spustenie digitálneho značenia vo vašom obchode alebo oddelení. Easy Advertiser je kompletné balenie obsahujúce 1GB USB kľúč, všetky káble, konzolu a Smartcard s high-tech elektronikou na prehrávanie obsahu z USB, ktorý ste vytvorili pomocou obsiahnutého PC programu Easy Advertiser Publisher. Kartu nainštalujte podľa pokynov v príručke používateľa.

    Jednoduchá PC aplikácia pre správu obsahu

    Pri vlastnej tvorbe obsahu pre reklamu alebo podnikovú komunikáciu chcete použiť štandardné nástroje, ktoré už máte, v kombinácii s jednoduchou publikačnou aplikáciou. Easy Advertiser Publisher je program platformy Windows, ktorý dokáže importovať prezentácie aplikácie MS PowerPoint, fotografie JPEG a filmy vo formáte MPEG. Program vám pomáha vytvoriť rozvrhy pre zobrazovanie správneho obsahu v správnom čase počas 24 hodín. Cyklus je jednoduchý: vytvorte obsah, importujte obsah, naplánujte obsah, zverejnite obsah uložením na veľkokapacitné úložné USB zariadenie.

    Spĺňa normy RoHS na ochranu životného prostredia

    Displeje spoločnosti Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s prísnymi normami Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ktoré obmedzujú používanie olova a ďalších toxických látok, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie.

    Nevyžaduje sa žiadna internetová inštalácia alebo pripojenie

    Toto je samostatný a jednoducho inštalovateľný výrobok pre vaše činnosti verejného značenia bez zhonu pre predplácanie a iné inštalačné činnosti. Výrobok prehráva obsah z veľkokapacitného úložného USB zariadenia: nevyžaduje sa žiadny internet. Obsah uložíte na vaše veľkokapacitné úložné USB zariadenie prostredníctvom obsiahnutej PC aplikácie na vašom kancelárskom alebo domácom PC, pripojíte ho do karty nainštalovanej v displeji a prehrávanie sa spustí.

    Kombinujte prezentácie aplikácie MS PowerPoint, obrázky a video

    Chcete úplnú kreatívnu slobodu pri miešaní obrázkov z vášho digitálneho fotoaparátu, prezentácií aplikácie MS PowerPoint a filmov (až do 720 pixlov s vysokým rozlíšením!), ktoré ste vytvorili, v akomkoľvek poradí a kedykoľvek. S programom Easy Advertiser môžete miešať a snažiť sa o optimálny dopad na vaše publikum.

    Naplánujte, čo len chcete a kedy chcete

    Voľne môžete naplánovať správny obsah na správny čas rozdelený na 24 hodín tak, aby ste splnili informačné potreby vašich zákazníkov. Vytvorte jeden alebo viacero časových pozícií pomocou PC aplikácie Easy Advertiser Publisher PC. Obsah potiahnite a pustite do príslušnej časovej pozície. Pomocou tejto aplikácie vykonajte export na veľkokapacitné úložné USB zariadenie, USB zariadenie dajte do karty a vaša prezentácia sa spustí podľa naprogramovania.

    Automatický pohotovostný režim, keď nie je aktívny žiadny plán

    Ak nie je pre verejné zobrazovanie značenia naplánovaný žiadny obsah, mal by sa vypnúť do pohotovostného režimu, čím šetrí energiu pre životné prostredie a znižuje náklady na elektrinu. Pomocou diaľkového ovládania môžete tento stav vždy zrušiť a displej použiť pre iné účely, ako napríklad prehrávanie DVD.

    Získajte to najlepšie z vášho displeja a zobrazte 720 pixlové HD video

    Ostré a najlepšie vyzerajúce videá robia na vašich zákazníkov najlepší dojem. Všetky vysoko kvalitné MPEG2 HD (vysoké rozlíšenie) 720 pixlové videá exportované na veľkokapacitné úložné USB zariadenie prostredníctvom vašej PC aplikácie budú prehrané sviežo a čisto bez zaseknutí alebo iných artefaktov.

    Jedno diaľkové ovládanie pre všetko

    Diaľkové ovládanie dodané s vašim displejom bude s vašou aplikáciou pracovať dokonale. Všetky vlastnosti, všetky funkcie: môžete ich ovládať

    Technické špecifikácie

    • Pripojiteľnosť

      USB
      1 x USB 2.0
      Iné pripojenia
      HDMI

    • Vybavenie a vlastnosti

      Regulačné schválenia
      • Značka CE
      • RoHS
      • C-Tick
      Hodiny
      24/12 hodinové zobrazenie
      Dostupný jazyk:
      • Angličtina
      • Francúzština
      • Nemčina
      • Španielčina
      • Taliančina

    • Multimediálne aplikácie

      Zdokonalenie prehrávania
      • Obrázková prezentácia
      • Prezentácia obrázkov a filmov
      • Voliteľné intervaly zobrazenia
      Formáty prehrávania
      • JPEG (24-bit farebné neprog.)
      • MPEG2 SD
      • MPEG2 HD (720 p)
      Režim prehrávania
      • 24 hodinové plánovanie obsahu
      • Automatický pohotovostný režim
      • Manuálne prehrávanie
      • Plynulé prehrávanie všetkého obsahu.

    • Softvérová PC aplikácia

      Správa obsahu
      • Vytvorenie 24 hod. plánu obsahu
      • Vytvorenie viacerých prezentácií
      • Otáčanie obrázku
      • Zobrazenie miniatúr
      • Zobrazenie filmového pásu
      • Publikovanie naplánovaných súborov na USB
      Podporované formáty súborov
      • MPEG2 SD
      • MPEG2 HD (720 p)
      • MS PowerPoint 2003
      Podporované operačné systémy
      Windows XP

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Stručná príručka spustenia
      • Disk CD-ROM so softvérom + manuál
      • Záručný list
      • 1G USB jednotka flash
      • Plastový koncový uzáver
      • Kábel HDMI
      • Externý sieťový adaptér
      • Montážna konzola napájacieho zdroja
      Voliteľné príslušenstvo
      • Platňa adaptéra VESA BM04211
      • Flexibilné upevnenie na stenu BM02212
      • Stropný držiak BM01311
      • Stropná platňa BM1321
      • Rozširovacia trubica 150 cm BM01711
      • Rozširovacia trubica 150 cm BM01811
      • Rozširovacia trubica 80 cm BM01611

    • Príbuzné výrobky

      Kompatibilné s
      • BDL3231C
      • BDL4231C

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Stručná príručka spustenia
    • Disk CD-ROM so softvérom + manuál
    • Záručný list
    • 1G USB jednotka flash
    • Plastový koncový uzáver
    • Kábel HDMI
    • Externý sieťový adaptér
    • Montážna konzola napájacieho zdroja
    • Voliteľné príslušenstvo: Platňa adaptéra VESA BM04211
    • Voliteľné príslušenstvo: Flexibilné upevnenie na stenu BM02212
    • Voliteľné príslušenstvo: Stropný držiak BM01311
    • Voliteľné príslušenstvo: Stropná platňa BM1321
    • Voliteľné príslušenstvo: Rozširovacia trubica 150 cm BM01711
    • Voliteľné príslušenstvo: Rozširovacia trubica 150 cm BM01811
    • Voliteľné príslušenstvo: Rozširovacia trubica 80 cm BM01611
    Badge-D2C

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