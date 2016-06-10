Spoločnosť Philips môže tiež spolupracovať s tretími stranami, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje na svoje vlastné účely. Keď spoločnosť Philips zdieľa osobné údaje s tretími stranami používajúcími osobné údaje na vlastné účely, bude vás o tom informovať a získa od vás súhlas, ak to vyžadujú príslušné platné zákony ešte pred zdieľaním vašich údajov. V takom prípade si pozorne prečítajte ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov, pretože informujú o ich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov vrátane informácií o tom, aký typ osobných údajov zhromažďujú a ako ich používajú, spracúvajú a chránia.
Spoločnosť Philips z času na čas predá svoj podnik alebo jeho časť inej spoločnosti. V rámci takéhoto prenosu vlastníctva by sa mohli ku kupujúcej spoločnosti preniesť aj vaše osobné údaje, ktoré s daným podnikom priamo súvisia. Všetky naše práva a povinnosti vyplývajúce z nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sú spoločnosťou Philips voľne priraditeľné ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností v súvislosti s fúziou, nadobudnutím, reštrukturalizáciou alebo predajom majetku alebo v súlade so zákonom alebo inak, a my môžeme previesť vaše osobné údaje ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností, nástupníckych subjektov alebo novému vlastníkovi.
Asistent Amazon Alexa
V niektorých krajinách podporujeme nástroj Philips Air Purifier. Ak tento nástroj povolíte, budete môcť ovládať svoje zariadenia prostredníctvom asistenta Amazon Alexa. Keď povolíte asistenta Amazon Alexa, služba Amazon vám poskytne svoje vlastné služby. Žiadame vás oboznámiť sa so Zmluvnými podmienkami a Vyhláseniím o ochrane osobných údajov asistenta Amazon Alexa.
Tmall Genie
V Číne podporujeme nástroj Phillips Air Skill v aplikácii Tmall Genie. Ak tento nástroj povolíte, budete môcť ovládať svoje zariadenia prostredníctvom aplikácie Tmall Genie. V takom prípade vám Tmall Genie poskytne svoje vlastné služby. Žiadame vás oboznámiť sa so Zmluvnými podmienkami a Vyhlásením o ochrane osobných údajov.
Prenos údajov do iných krajín
Vaše osobné údaje môžu byť uchovávané a spracovávané v ľubovoľnej krajine, v ktorej máme pobočku alebo v ktorej sídlia poskytovatelia Služieb, ktoré využívame. Používaním Služieb beriete na vedomie prenos informácií (ak nastane) do krajín mimo krajiny vášho bydliska, ktoré môžu mať pravidlá na ochranu údajov odlišné od pravidiel vo vašej krajine. Za určitých okolností môžu mať súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné agentúry alebo bezpečnostné úrady v týchto krajinách nárok na prístup k vašim osobným údajom.
Ak sa nachádzate v EHP, vaše osobné údaje sa môžu preniesť na naše pridružené spoločnosti alebo poskytovateľov služieb v krajinách mimo EHP, ktoré boli Európskou komisiou uznané ako poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pre prenos údajov z krajín EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primerané, napríklad Spojené štáty, sme zaviedli primerané opatrenia, napríklad naše Záväzné podnikové predpisy pre údaje o zákazníkoch, dodávateľoch a obchodných partneroch alebo štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu vašich osobných údajov. Kópiu týchto opatrení môžete získať kliknutím na vyššie uvedený odkaz alebo kontaktovaním [email protected].