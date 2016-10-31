Ďalšie položky v škatuli
- Stručná príručka spustenia
- Podstavec na stôl
- USB kábel
- Napájací adaptér DC
- Kábel HDMI
- Zástrčka napájania
- Silikónový podstavec
10BDL3051T/00
Ohromný vplyv
Od upozorňovania na obsah regálov po navigáciu – tento mimoriadne zreteľný dotykový displej Multi-Touch je ideálny v prípadoch, keď priestoru nie je nazvyš. Toto univerzálne všestranné riešenie umožňuje jednoduchú správu obsahu na diaľku. Napájanie prostredníctvom siete Ethernet zaistí jeho flexibilné umiestenieZobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.
Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.
Ovládajte svoj displej pomocou pripojenia na internet. Profesionálne displeje Philips so systémom Android sú optimalizované pre natívne aplikácie systému Android a okrem toho môžete priamo do displeja nainštalovať aj webové aplikácie. Nový operačný systém Android zaisťuje, že softvér je zabezpečený a dlhšie zostáva v súlade s najnovšími špecifikáciami.
Vďaka zabudovanej kamere a reproduktorom predstavuje táto malá dotyková obrazovka skutočne všestranné inteligentné riešenie. Použite ju na meranie publika v maloobchode, analýzu počtu zákazníkov a ďalšie merania. Ovládnite možnosti ponúkané aplikáciami Android AI a zobrazujte zacielený obsah, prípadne tento displej jednoducho používajte počas videokonferencií.
Umiestnite svoj profesionálny displej Philips prakticky kdekoľvek. Technológia PoE+ umožňuje prenos napájania a údajov do vášho displeja prostredníctvom jediného ethernetového kábla. Nepotrebujete napájaciu zásuvku, ale ak sa chcete pripojiť k sieťovému napájaniu, súčasťou balenia je aj napájací adaptér.
Ukladajte a nahrávajte obsah bez potreby trvalého externého prehrávača. Váš profesionálny displej Philips je vybavený internou pamäťou, ktorá vám umožňuje nahrávať média do displeja na okamžité prehrávanie. Interná pamäť slúži tiež ako vyrovnávacia pamäť pri prehrávaní online obsahu.
Rýchlo nainštalujte a spustite akúkoľvek aplikáciu, aj keď nie ste na mieste a pracujete na diaľku. Funkcia CMND & Deploy vám umožňuje pridávať a aktualizovať vaše vlastné aplikácie, ako aj aplikácie z obchodu s aplikáciami pre profesionálne displeje Philips. Jednoducho naskenujte QR kód, prihláste sa do obchodu a kliknite na aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať. Aplikácia sa automaticky stiahne a spustí.
Obraz/Displej
Pripojiteľnosť
Vybavenie a vlastnosti
Zvuk
Príkon
Rozmery
Prevádzkové podmienky
Multimediálne aplikácie
Príslušenstvo
Rozličné
Interaktivita
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.