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    Signage Solutions Dotykový displej Multi-Touch

    10BDL3051T/00

    Celkové hodnotenie / 5
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    Ohromný vplyv

    Od upozorňovania na obsah regálov po navigáciu – tento mimoriadne zreteľný dotykový displej Multi-Touch je ideálny v prípadoch, keď priestoru nie je nazvyš. Toto univerzálne všestranné riešenie umožňuje jednoduchú správu obsahu na diaľku. Napájanie prostredníctvom siete Ethernet zaistí jeho flexibilné umiestenie

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    Signage Solutions Dotykový displej Multi-Touch

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    Ohromný vplyv

    Malý viacdotykový displej Multi-Touch.

    • 10" (25,4 cm)
    • So systémom Android
    • Multidotykový
    CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah

    CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah

    Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.

    Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control

    Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control

    Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

    Procesor Android SoC. Natívne a webové aplikácie

    Ovládajte svoj displej pomocou pripojenia na internet. Profesionálne displeje Philips so systémom Android sú optimalizované pre natívne aplikácie systému Android a okrem toho môžete priamo do displeja nainštalovať aj webové aplikácie. Nový operačný systém Android zaisťuje, že softvér je zabezpečený a dlhšie zostáva v súlade s najnovšími špecifikáciami.

    Zabudovaná kamera a reproduktory

    Vďaka zabudovanej kamere a reproduktorom predstavuje táto malá dotyková obrazovka skutočne všestranné inteligentné riešenie. Použite ju na meranie publika v maloobchode, analýzu počtu zákazníkov a ďalšie merania. Ovládnite možnosti ponúkané aplikáciami Android AI a zobrazujte zacielený obsah, prípadne tento displej jednoducho používajte počas videokonferencií.

    Jednoduchá inštalácia s technológiou PoE+

    Umiestnite svoj profesionálny displej Philips prakticky kdekoľvek. Technológia PoE+ umožňuje prenos napájania a údajov do vášho displeja prostredníctvom jediného ethernetového kábla. Nepotrebujete napájaciu zásuvku, ale ak sa chcete pripojiť k sieťovému napájaniu, súčasťou balenia je aj napájací adaptér.

    Interná pamäť. Nahrávajte obsah na okamžité prehrávanie

    Ukladajte a nahrávajte obsah bez potreby trvalého externého prehrávača. Váš profesionálny displej Philips je vybavený internou pamäťou, ktorá vám umožňuje nahrávať média do displeja na okamžité prehrávanie. Interná pamäť slúži tiež ako vyrovnávacia pamäť pri prehrávaní online obsahu.

    CMND & Deploy. Inštalujte a spúšťajte aplikácie na diaľku

    Rýchlo nainštalujte a spustite akúkoľvek aplikáciu, aj keď nie ste na mieste a pracujete na diaľku. Funkcia CMND & Deploy vám umožňuje pridávať a aktualizovať vaše vlastné aplikácie, ako aj aplikácie z obchodu s aplikáciami pre profesionálne displeje Philips. Jednoducho naskenujte QR kód, prihláste sa do obchodu a kliknite na aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať. Aplikácia sa automaticky stiahne a spustí.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      25.6  cm
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      10.1''  palec
      Pomer strán
      16:10
      Rozlíšenie panela
      1280 x 800
      Optimálne rozlíšenie
      1280 x 800
      Jas
      300  cd/m²
      Farby displeja
      262 tisíc
      Pomer kontrastu (typický)
      800:1
      Čas odozvy (typický)
      30  ms
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      170  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      170  stupeň
      Operačný systém
      Android 4.4.4

    • Pripojiteľnosť

      Zvukový výstup
      Konektor externého reproduktora
      Iné pripojenia
      • USB
      • micro SD
      Výstup obrazu
      HDMI
      Externé ovládanie
      RJ45

    • Vybavenie a vlastnosti

      Umiestnenie
      • Zobrazenie na šírku (24:7)
      • Zobrazenie na výšku (24:7)
      Funkcie na šetrenie obrazovky
      Posun pixelov, nízky jas
      Ovládanie klávesnicou
      • Skryté
      • Uzamykateľné
      Funkcie úspory energie
      Smart Power
      Obrazový výkon
      Rozšírené ovládanie farieb
      Ovládateľný cez sieť
      • RJ45
      • WiFi
      Pamäť
      8 GB eMMC

    • Zvuk

      Vstavané reproduktory
      2 x 2 W

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
      Spotreba (typická)
      6  W
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      < 0,5 W

    • Rozmery

      Šírka prístroja
      261  mm
      Hmotnosť výrobku
      0,71  kg
      Výška prístroja
      167,2  mm
      Hĺbka prístroja
      29  mm
      Šírka zostavy (palce)
      10,28  palec
      Výška zostavy (palce)
      6.58  palec
      Upevnenie na stenu
      75 x 75
      Hĺbka zostavy (palce)
      1,14  palec
      Šírka rámu (Ľ/P, H/D)
      19,77 (Ľ/P), 13,56 (H/D) mm
      Hmotnosť produktu (v librách)
      1 57  lb

    • Prevádzkové podmienky

      Nadmorská výška
      0 – 3000 m
      Rozsah teploty (prevádzkový)
      5 – 40  °C
      MTBF
      50 000  hodina(y)
      Relatívna vlhkosť
      20 – 80  %
      Rozsah teploty (uskladnenia)
      –20 – 60  °C

    • Multimediálne aplikácie

      Prehrávanie videa z USB
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      Prehrávanie obrázkov z USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Prehrávanie zvuku z USB
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Stručná príručka spustenia
      • Podstavec na stôl
      • USB kábel
      • Napájací adaptér DC
      • Kábel HDMI
      • Zástrčka napájania
      • Silikónový podstavec

    • Rozličné

      Jazyky ponuky na obrazovke
      • Arabčina
      • Angličtina
      • Francúzština
      • Nemčina
      • Taliančina
      • Japončina
      • Poľština
      • Španielčina
      • Turečtina
      • Ruština
      • Zjednodušená čínština
      • Tradičná čínština
      • Dánčina
      • Holandčina
      • Fínčina
      • Nórčina
      • Portugalčina
      • Švédčina
      Záruka
      3-ročná záruka
      Regulačné schválenia
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, Trieda A
      • UL

    • Interaktivita

      Multi-dotyková technológia
      Kapacitná, PCT
      Dotykové body
      5 simultánnych dotykových bodov
      Ochranné sklo
      0,7 mm tvrdené bezpečnostné sklo

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Stručná príručka spustenia
    • Podstavec na stôl
    • USB kábel
    • Napájací adaptér DC
    • Kábel HDMI
    • Zástrčka napájania
    • Silikónový podstavec
    Badge-D2C

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