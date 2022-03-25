Posledná aktualizácia Október 2025
Keď navštívite naše webové stránky, používame súbory cookie a iné podobné technológie (napr. šifrované identifikátory, lokálne zdieľané objekty, flash súbory cookie, lokálne úložisko HTML5, HTTP etagy, pixelové gify, majáky, skripty, doplnky alebo rozhrania API) vo vašom prehliadači alebo zariadení, ktoré nám pomáhajú umožniť technickú a funkčnú správu našich webových stránok (vrátane zaistenia bezpečnosti informácií), aby sme zlepšili dizajn a výkon našich webových stránok, na lepšie pochopenie správania návštevníkov na našich stránkach a na účely cielenej reklamy. Tieto súbory cookie a iné podobné technológie môžu zhromažďovať údaje a zdieľať údaje, ako je vaša IP adresa, operačný systém, typ prehliadača a typ zariadenia (napr. počítač, smartfón) s tretími stranami. Niektoré súbory cookie sú pri návšteve našich webových stránok vždy zapnuté a nemôžete ich vypnúť. Nazývame ich "základné súbory cookie". Bez týchto súborov cookie nemôžu služby, ktoré požadujete, fungovať tak, ako majú. Tieto súbory cookie používame na uľahčenie prístupu na našu webovú stránku alebo na zaistenie bezpečnosti našich webových stránok, čo nám umožňuje smerovať informácie cez sieť a zisťovať chyby prenosu alebo stratu údajov. Alternatívne môžu byť tieto súbory cookie nevyhnutné aj na uľahčenie konkrétnej služby, ktorú požadujete na našej webovej stránke (napr. tlačidlá "pridať do košíka" na sledovanie vášho nákupného košíka). Právnym základom, na ktorý sa v tejto súvislosti spoliehame pri spracúvaní vašich osobných údajov, je plnenie zmluvy, najmä poskytovanie služby výslovne požadovanej používateľom. Výkonnostné súbory cookie používame na zhromažďovanie súhrnných štatistických informácií o výkone našej webovej stránky a na zodpovedajúcu analýzu a zlepšovanie jej výkonnosti. Môžete ich kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť. Použijeme ich len vtedy, ak ste s ich používaním vopred súhlasili. Tieto súbory cookie používame napríklad na získanie všeobecného prehľadu o tom, ako návštevníci používajú naše webové stránky (t. j. ktoré webové stránky navštevujete najčastejšie, počet návštevníkov rôznych častí webovej stránky). Tieto súbory cookie môžeme použiť aj na zaznamenanie vašej relácie a aktivity na našej webovej stránke, aby sme pochopili a zlepšili skúsenosti používateľov na našich webových stránkach. Právnym základom, na ktorom sa v tejto súvislosti spoliehame pri spracúvaní vašich osobných údajov, je váš súhlas. Preferenčné súbory cookie používame aj na podporu funkcií stránok, ktoré sú pre používateľa výhodné, ako je zapamätanie si preferencií používateľa pri ďalších návštevách alebo umožnenie rozšírených funkcií, ako sú služby webového chatu, systémy komentovania a hodnotenia a prieskumy. Môžete ich kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť. Použijeme ich len vtedy, ak ste s ich používaním vopred súhlasili. Právnym základom, na ktorom sa v tejto súvislosti spoliehame pri spracúvaní vašich osobných údajov, je váš súhlas. A nakoniec, používame cielenú reklamu a súbory cookie sociálnych médií na sledovanie vášho správania pri surfovaní na našej webovej stránke a zobrazovanie personalizovaných reklám relevantných pre vás a vaše záujmy. Patria sem aj súbory cookie, pixely a značky sociálnych médií, ktoré umožňujú cielenie reklám na vás na týchto platformách a sledovanie zapojenia a výkonnosti našich reklám. V prípade, že nám poskytnete svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo (napr. pri kúpe produktu alebo vypĺňaní formulára na našej webovej stránke), môžeme ich preniesť v zašifrovanej podobe na našu reklamnú platformu, aby sme umožnili presnejšie sledovanie konverzií. Tieto súbory cookie ovplyvnia obsah a správy, ktoré vidíte na iných webových stránkach, ktoré navštívite. Môžete ich kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť. Použijeme ich len vtedy, ak ste s ich používaním vopred súhlasili. Ak napríklad čítate článok o produkte Philips, môžeme vám zobrazovať reklamy na tento produkt na našej webovej lokalite alebo na webovej lokalite tretej strany. Právnym základom, na ktorom sa v tejto súvislosti spoliehame pri spracúvaní vašich osobných údajov, je váš súhlas.Okrem toho, ak ste nám dali súhlas so zasielaním propagačných oznámení, použijeme informácie získané z týchto súborov cookie na zasielanie oznámení prispôsobených vašim preferenciám. Viac informácií o konkrétnych súboroch cookie, ktoré používame na tejto webovej stránke, nájdete v oznámení o súboroch cookie. Svoje preferencie súborov cookie môžete kedykoľvek upraviť v našom správcovi súhlasu so súbormi cookie. Okrem úpravy preferencií súborov cookie na našej webovej stránke môžete kedykoľvek spravovať svoje preferencie súborov cookie vo svojom prehliadači. Upozorňujeme, že nastavenia vášho prehliadača vám nemusia ponúkať rovnakú ľahkosť používania ako nastavenia súborov cookie na našej webovej stránke. Ak jednoducho zakážete všetky súbory cookie v nastaveniach prehliadača, môže sa stať, že niektoré sekcie alebo funkcie na našej webovej stránke nebudú fungovať, pretože váš prehliadač nám zabráni v nastavení týchto základných súborov cookie. Nižšie nájdete ďalšie informácie o tom, ako zakázať súbory cookie alebo spravovať nastavenia súborov cookie pre nasledujúce prehliadače:
Viac informácií o konkrétnych súboroch cookie, ktoré používame na tejto webovej stránke, nájdete v oznámení o súboroch cookie.
Svoje preferencie súborov cookie môžete kedykoľvek upraviť v našom správcovi súhlasu so súbormi cookie. Okrem úpravy preferencií súborov cookie na našej webovej stránke môžete kedykoľvek spravovať svoje preferencie súborov cookie vo svojom prehliadači. Upozorňujeme, že nastavenia vášho prehliadača vám nemusia ponúkať rovnakú ľahkosť používania ako nastavenia súborov cookie na našej webovej stránke. Ak jednoducho zakážete všetky súbory cookie v nastaveniach prehliadača, môže sa stať, že niektoré sekcie alebo funkcie na našej webovej stránke nebudú fungovať, pretože váš prehliadač nám zabráni v nastavení týchto základných súborov cookie.
Nižšie nájdete ďalšie informácie o tom, ako zakázať súbory cookie alebo spravovať nastavenia súborov cookie pre nasledujúce prehliadače:
