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  • Naše hands-free elektrická odsávačka

    Naše hands-free elektrická odsávačka

    Majte voľné ruky. Majte viac času pre seba.

    Naša hands-free elektrická odsávačka mlieka napodobňuje rytmus sania vášho bábätka pre efektívne odsávanie1. S tichým motorom porovnateľným s výkonom nemocničného zariadenia, mäkkými silikónovými prsníkovými vložkami a ľahkými zbernými nádobami.

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  • Holiace strojčeky Philips

    Holiace strojčeky Philips

    Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň

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  • Televízor s funkciou Ambilight

    Televízor s funkciou Ambilight

    Televízor. Mýtus. Legenda.

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Osobné zdravie

Zdravší život pre vás, váš domov a rodinu

Sonické kefky Philips Sonicare

Elektrické zubné kefky

Elektrické zubné kefky

Philips OneBlade: zastřihuje, tvaruje, holí

Philips OneBlade

Philips OneBlade

Tešte sa z hladkej pokožky bez chĺpkov až 2 roky

Philips Lumea IPL

Philips Lumea IPL

Odsávačky materského mlieka

Odsávačky mlieka a starostlivosť o prsia

Odsávačky mlieka a starostlivosť o prsia

Odborná zdravotná starostlivosť

Podpora technológií pre vás a vašich pacientov

Identifikujte rizikových pacientov a poskytujte starostlivosť proaktívne

Monitorovanie pacientov

Identifikujte rizikových pacientov a poskytujte starostlivosť proaktívne

Pretože každá snímka sa počíta

Ultrazvuk

Pretože každá snímka sa počíta

Viac inovácií pre lepšiu starostlivosť
Naše produkty umožňujú všetkým opatrovateľom starostlivosť o deti
Philips Avent
Naše produkty umožňujú všetkým opatrovateľom starostlivosť o deti

Zdieľajte starostlivosť

Podpora technológií pre vás a vašich pacientov
Odborná zdravotná starostlivosť
Podpora technológií pre vás a vašich pacientov

Zdravie nepozná hranice. A ani zdravotná starostlivosť by nemala. V spoločnosti Philips veríme, že vždy existuje spôsob, ako zlepšiť život.

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Navrhnuté na dlhú životnosť.

Udržateľné riešenia

Navrhnuté na dlhú životnosť.

V spoločnosti Philips si myslíme, že inovácie by mali byť o vytváraní kvalitných produktov, ktoré budete dlho milovať a potom ich zrecyklujete. Toto zmýšľanie sme v priebehu rokov prejavili rôznymi spôsobmi, a to ešte len začíname.

Nové položky v našom sortimente
Naše inovácie

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  • 10% zľava
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