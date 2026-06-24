Naša hands-free elektrická odsávačka mlieka napodobňuje rytmus sania vášho bábätka pre efektívne odsávanie1. S tichým motorom porovnateľným s výkonom nemocničného zariadenia, mäkkými silikónovými prsníkovými vložkami a ľahkými zbernými nádobami.
Podpora technológií pre vás a vašich pacientov
Zdravie nepozná hranice. A ani zdravotná starostlivosť by nemala. V spoločnosti Philips veríme, že vždy existuje spôsob, ako zlepšiť život.
Udržateľné riešenia
Navrhnuté na dlhú životnosť.
V spoločnosti Philips si myslíme, že inovácie by mali byť o vytváraní kvalitných produktov, ktoré budete dlho milovať a potom ich zrecyklujete. Toto zmýšľanie sme v priebehu rokov prejavili rôznymi spôsobmi, a to ešte len začíname.